Селидовский барьер. Какие проблемы возникнут у войск РФ в предстоящей битве за Покровск
Продвижение россиян к Покровску в течение последних дней не может не внушать тревогу. Но, как отмечает военный аналитик Константин Машовец, без взятия Селидово противнику не овладеть Покровском — и решить эту задачу будет непросто...
Очевидно, командование группировки войск (ГВ) противника "Центр" в последние дни сместило свои усилия с основной дирекции своего наступления непосредственно на Покровск (полоса действия 2-й общевойсковой армии\ОВА) немного южнее — в полосу действия 90-й танковой дивизии (тд), в сторону г. Селидово и с. Карловка, очевидно, таки поняв все перспективы, которые перед ним открываются в случае развития наступления не столько "строго" на запад, сколько на юг и юго-запад, в частности:
- передовые подразделения 90-й танковой дивизии (тд) при поддержке левофланговых подразделений 27-й мотострелковой дивизии (мсд) 2-й ОВА таки прорвались к дороге Селидово – Карловка (Е-50) с севера. При этом сумели завязать бои за с. Михайловка (не более 2-х км до Селидово) и взять под свой контроль с. Мемрик;
- противник главными силами 27-й мсд и, очевидно, при поддержке 114-й омсбр продолжил активные наступательные действия "вдоль железной дороги", то есть в районе Новогродовки (по направлению на Сухой Яр), а также в районе Мариновки и имел продвижение в северо-западной части села.
Это очень и очень плохо.
Отныне УСПЕШНАЯ до этого момента оборона ВСУ в районе Карловки и Галициновки, которая, по сути, сдерживала противника не только в "глубоком" продвижении в сторону, собственно, Покровска, но и в смысле расширения на юг полосы его наступления на Покровском направлении, становится очень проблематичной.
И хотя это полностью не устраняет для противника фланговую "проблему" по организации и началу "битвы за Покровск" (ведь город Селидово продолжают контролировать ВСУ), однако существенно усложняет для ВСУ положение дел как в районе Новогродовки и "Яров" (это район Крутого и Сухого Яров), то есть непосредственно на Покровском направлении, так и южнее во всем районе между Красногоровкой и Украинском.
Это очевидные вещи, которые более-менее грамотный "оператор" не может не видеть — наши подразделения, которые обороняются в районах с. Невельское, Карловки, севернее Красногоровки отныне явно находятся в достаточно неудобном положении, по сути, они "беременны" охватом и окружением на смежных флангах двух ГВ противника — "Центр" и "Юг".
Очевидный следующий "ход" противника — прорыв по дирекции Мемрик – Горняк (выход на рубеж Украинск – Горняк), с одновременным его продвижением по направлению Красногоровка – Горняк и выходом на рубеж Кураховка – Горняк, реализует эту "беременность" очень неприятными для нас родами.
Что касается общих темпов продвижения противника непосредственно на Покровском направлении, то они в течение крайних 3–4-х дней немного "притормозили", однако в общем смысле это еще ничего не значит.
Вероятно, это связано с тем, что передовые подразделения 27-й мсд противника и его 15-й, 30-й и 114-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) вынужденно "втянулись" в жесткие бои за Новогродовку и на "естественном" барьерном рубеже по рекам Журавка и Казенный Торец, и пока — недостаточно удачно для себя.
Что обращает на себя внимание человека, который имеет возможность получать информацию только из открытых источников?
Сразу несколько особенностей действий войск противника на Покровском направлении (полоса 2-й ОВА и 90-й тд противника):
- очевидное "притормаживание" противника на отрезке между селами Красный Яр и Воздвиженка. На этом направлении противник имел существенное продвижение в течение крайних 4–5-и суток исключительно в районе Новогродовки и южнее Красного Яра (ну, как существенное, в одном случае — на 250 метров, в другом — на 1,6 км);
- явный перенос главных усилий противника в южную часть полосы наступления его ГВ "Центр". В "эпицентре" их в течение ближайшего времени, очевидно, окажутся — район г. Селидово и Украинск – Галициновка – Кураховка – Горняк;
- если противнику удастся задуманное, то, скорее всего, из Карловки, из района севернее Красногоровки и из-под Невельского ВСУ придется отступить;
- становится все более очевидным факт — без "решения проблемы" г. Селидово противник вряд ли приступит (лучше сказать, СМОЖЕТ приступить) к каким-то более-менее масштабным РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ наступательным действиям непосредственно в сторону Покровска.
Конечно, атаковать и штурмовать на этом направлении он не перестанет, пытаясь прорваться ЗА позицию по рекам Журавка и Казенный Торец, однако, если район Селидово останется под контролем ВСУ, то тогда над любыми силами и средствами противника, которые будут пытаться прорваться в сторону Покровска, будет "довлеть" возможность контратакующих действий ВСУ им во фланг, причем в достаточно "значимом" тактическом масштабе.
Ну и главное.
Очевидно, с недавних пор командованию как всей ГВ "Центр", так и ее 2-й ОВА в частности стало "почему-то" не хватать боеспособных сил и средств, чтобы "интенсивно атаковать" СРАЗУ и ВЕЗДЕ, по всей полосе своего наступления.
Приходится интенсивно чередовать (менять) участки и направления приложения своих основных усилий, активно перегруппировывать силы и средства, да и общие темпы "немного подупали".
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