Селидовский барьер. Какие проблемы возникнут у войск РФ в предстоящей битве за Покровск

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Очевидно, командование группировки войск (ГВ) противника "Центр" в последние дни сместило свои усилия с основной дирекции своего наступления непосредственно на Покровск (полоса действия 2-й общевойсковой армии\ОВА) немного южнее — в полосу действия 90-й танковой дивизии (тд), в сторону г. Селидово и с. Карловка, очевидно, таки поняв все перспективы, которые перед ним открываются в случае развития наступления не столько "строго" на запад, сколько на юг и юго-запад, в частности:

передовые подразделения 90-й танковой дивизии (тд) при поддержке левофланговых подразделений 27-й мотострелковой дивизии (мсд) 2-й ОВА таки прорвались к дороге Селидово – Карловка (Е-50) с севера. При этом сумели завязать бои за с. Михайловка (не более 2-х км до Селидово) и взять под свой контроль с. Мемрик;

противник главными силами 27-й мсд и, очевидно, при поддержке 114-й омсбр продолжил активные наступательные действия "вдоль железной дороги", то есть в районе Новогродовки (по направлению на Сухой Яр), а также в районе Мариновки и имел продвижение в северо-западной части села.

Это очень и очень плохо.

Отныне УСПЕШНАЯ до этого момента оборона ВСУ в районе Карловки и Галициновки, которая, по сути, сдерживала противника не только в "глубоком" продвижении в сторону, собственно, Покровска, но и в смысле расширения на юг полосы его наступления на Покровском направлении, становится очень проблематичной.

И хотя это полностью не устраняет для противника фланговую "проблему" по организации и началу "битвы за Покровск" (ведь город Селидово продолжают контролировать ВСУ), однако существенно усложняет для ВСУ положение дел как в районе Новогродовки и "Яров" (это район Крутого и Сухого Яров), то есть непосредственно на Покровском направлении, так и южнее во всем районе между Красногоровкой и Украинском.

Это очевидные вещи, которые более-менее грамотный "оператор" не может не видеть — наши подразделения, которые обороняются в районах с. Невельское, Карловки, севернее Красногоровки отныне явно находятся в достаточно неудобном положении, по сути, они "беременны" охватом и окружением на смежных флангах двух ГВ противника — "Центр" и "Юг".

Очевидный следующий "ход" противника — прорыв по дирекции Мемрик – Горняк (выход на рубеж Украинск – Горняк), с одновременным его продвижением по направлению Красногоровка – Горняк и выходом на рубеж Кураховка – Горняк, реализует эту "беременность" очень неприятными для нас родами.

Что касается общих темпов продвижения противника непосредственно на Покровском направлении, то они в течение крайних 3–4-х дней немного "притормозили", однако в общем смысле это еще ничего не значит.

Вероятно, это связано с тем, что передовые подразделения 27-й мсд противника и его 15-й, 30-й и 114-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) вынужденно "втянулись" в жесткие бои за Новогродовку и на "естественном" барьерном рубеже по рекам Журавка и Казенный Торец, и пока — недостаточно удачно для себя.

Дойти до Покровска, не пройдя Селидово, невозможно

Что обращает на себя внимание человека, который имеет возможность получать информацию только из открытых источников?

Сразу несколько особенностей действий войск противника на Покровском направлении (полоса 2-й ОВА и 90-й тд противника):

очевидное "притормаживание" противника на отрезке между селами Красный Яр и Воздвиженка. На этом направлении противник имел существенное продвижение в течение крайних 4–5-и суток исключительно в районе Новогродовки и южнее Красного Яра (ну, как существенное, в одном случае — на 250 метров, в другом — на 1,6 км);

явный перенос главных усилий противника в южную часть полосы наступления его ГВ "Центр". В "эпицентре" их в течение ближайшего времени, очевидно, окажутся — район г. Селидово и Украинск – Галициновка – Кураховка – Горняк;

если противнику удастся задуманное, то, скорее всего, из Карловки, из района севернее Красногоровки и из-под Невельского ВСУ придется отступить;

становится все более очевидным факт — без "решения проблемы" г. Селидово противник вряд ли приступит (лучше сказать, СМОЖЕТ приступить) к каким-то более-менее масштабным РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ наступательным действиям непосредственно в сторону Покровска.

Конечно, атаковать и штурмовать на этом направлении он не перестанет, пытаясь прорваться ЗА позицию по рекам Журавка и Казенный Торец, однако, если район Селидово останется под контролем ВСУ, то тогда над любыми силами и средствами противника, которые будут пытаться прорваться в сторону Покровска, будет "довлеть" возможность контратакующих действий ВСУ им во фланг, причем в достаточно "значимом" тактическом масштабе.

Ну и главное.

Очевидно, с недавних пор командованию как всей ГВ "Центр", так и ее 2-й ОВА в частности стало "почему-то" не хватать боеспособных сил и средств, чтобы "интенсивно атаковать" СРАЗУ и ВЕЗДЕ, по всей полосе своего наступления.

Приходится интенсивно чередовать (менять) участки и направления приложения своих основных усилий, активно перегруппировывать силы и средства, да и общие темпы "немного подупали".

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