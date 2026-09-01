В обход Константиновки и Дружковки: как российская армия пытается прорваться к Краматорску

Что касается общей оперативной обстановки на Краматорском направлении, следует отметить следующие факторы.

Очевидно, что общий темп продвижения противника с юго-запада и юга в направлении Краматорска в значительной степени зависит от упорных оборонительных боев ВСУ, которые они продолжают вести в районе Константиновки. Российское командование вынуждено отвлекать для этого значительную часть 8-й ОВА и почти весь 3-й армейский корпус, при этом усиливая их отдельными силами и средствами из 51-й и 3-й ОВА, вместо того чтобы задействовать их для окружения Дружковки.

В то же время в зоне наступления своей 3-й ОВА (на её левом фланге) противник, по-видимому, получил возможность прорваться непосредственно на Краматорск с востока, обойдя и Константиновку, и Дружковку. Более того, благодаря интенсивному "проникновению" своих штурмовых групп по направлению Новодмитровка — Молочарка, он получил возможность полностью "оттеснить" украинскую оборону к западу от Часового Яра и ускорить продвижение своей 70-й мсд в направлении Часов Яр–Дружковка.

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Однако действия противника вдоль реки Казенный Торец, в общем направлении с юго-запада на Дружковку, очевидно, оказались не столь успешными. Хотя даже там противник продолжает осуществлять достаточно эффективную "инфильтрацию" своих отдельных штурмовых групп. Фактически, дальнейшее успешное удержание украинскими войсками рубежа Новониколаевка–Красный Кут и района Торецкое–Торское–Павловка–Приют практически "гарантирует" противнику не менее упорные, чем в Константиновке, бои за Дружковку, которую ему, вероятно, придется штурмовать "в лоб" с востока и юго-востока.

Другими словами…

Пока украинское командование на всем Славянско-Краматорском оперативном направлении вело и продолжает вести упорную "борьбу за фланги" (удерживая Лиманский плацдарм и ведя упорные оборонительные бои на рубеже Доброполье–Константиновка), российские войска фактически смогли организовать и провести, скажем так, относительно успешные наступательные действия в сторону Славянско-Краматорской агломерации непосредственно "в лоб", то есть с востока (соответственно по общим направлениям Сиверск–Славянск и Бахмут–Краматорск). Фактически таким образом создавая для себя достаточно очевидные предпосылки для успешного выполнения (причем еще этой осенью) первого этапа своей Славянско-Краматорской наступательной операции — выхода на ближние подступы как к Славянску, так и к Краматорску.

Однако в целом ее успешное завершение, как было отмечено — "до конца года", по-прежнему представляется довольно проблематичным для противника. Поскольку он пока так и не смог обеспечить оперативное охватывание всей этой агломерации на достаточную глубину. Противник смог подойти к ней (причем лишь на некоторых узких участках) исключительно с востока. Более того, достижение самого этого охвата как ПРЕДПОСЫЛКИ для дальнейшего наступления на всю агломерацию и ее штурма пока также остается "очень туманным". Поэтому перспектива наступления российских войск именно "в лоб" с востока, к тому же на достаточно узких участках фронта, по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации на этом направлении.

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