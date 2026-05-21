Орехово-Запорожское направление: развитие ситуации, текущее состояние и перспективы

1. На этом направлении командование противника (российские войска) продолжает прилагать достаточно значительные усилия для стабилизации ситуации на левом фланге своей 58-й общевойсковой армии (ОВА) из состава группировки войск (ГВ) "Днепр" (в полосе ее 19-й мотострелковой дивизии\мсд), одновременно пытаясь добраться до ближних подступов к городу Орехов с юга и юго-востока силами 42-й мсд 58-й ОВА. Фактически, наступление 58-й ЗВА, а также приданных ей сил и средств, из состава воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ на Орехово-Запорожском направлении было прекращено.

Более того, очевидно, что командование 58-й ЗВА, а также командование всей УВ "Днепр" вынуждены приложить значительные усилия, чтобы предотвратить дальнейшее отступление передовых частей и подразделений ее 19-й мсд в направлении Степногорск — Каменское. Кроме того, очевидно, что все попытки 42-й мсд и ее средств усиления прорваться к Орехову через Малую Токмачку и Новоданиловку, предпринятые ими в течение предыдущей недели, также были неудачными.

Напомню тем, кто забыл, состав сил и средств российской оперативной группировки войск, которая действует в направлении Орехов-Запорожье.

Оно состоит, главным образом, из войск (сил) 58-й ЗВА УВ "Днепр", в частности:

- 19-я мсд — 392-й, 429-й и 503-й мотострелковые полки (мсп)

- 42-я мсд — 70-й, 71-й и 291-й мсп + 270-й мсп "Ахмат-Кавказ", возможно присутствие ряда подразделений 78-го моторизованного полка специального назначения (мтп СпН) "Север-Ахмат"

- 136-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр)

- 100-я отдельная разведывательная бригада (орвбр), вероятно, действует в этом направлении своими отдельными подразделениями

- Сводная полковая тактическая группа (ТГр) из состава 7-й военной базы (ВБ) "вс рф" в Южной Осетии (г. Цхинвали)

Кроме собственных сил и средств 58-й ЗВА, командованием УВ "Днепр" на этом же направлении развернуты части и подразделения 18-й ЗВА. В частности, речь идет о "мобилизационной" 47-й мсд (1152-й, 1153-й и 1154-й мотострелковые полки), сформированной на территории временно оккупированного Крымского полуострова в рамках "планового увеличения численности вс рф на период 2022-2023 годов". По крайней мере один из ее полков действует в этом направлении (а, скорее всего, сразу два полка).

Силы и средства усиления 58-й ЗВА представлены преимущественно частями и соединениями ВВС, которые сосредоточены и развернуты здесь достаточно "обильно", что неудивительно, если вспомнить, что командующий ВВ "Днепр", генерал-полковник Михаил Теплинский, одновременно является командующим всех воздушно-десантных войск "вс рф". Речь идет о как минимум 3 соединениях российских воздушно-десантных войск, в частности:

- 7-я десантно-штурмовая дивизия (дшд) — 56-й, 108-й и 247-й десантно-штурмовые полки (дшп). На этом направлении зафиксированы подразделения как минимум двух ее полков — 108-го и 247-го дшп.

- 76-я десантно-штурмовая дивизия (дшд) — в конце зимы и в начале весны она была перегруппирована основными силами (104-й, 234-й и 237-й дшп) с Сумского направления в район к северу и северо-западу от города Пологи "в стык" смежных флангов 58-й ЗВА УВ "Днепр" и 5-й ЗВА УВ "Восток" (фактически, в полосу 35-й ЗВА). Это, в свою очередь, позволило командованию обеих российских группировок не только выделить определенную часть своих сил и средств в состав оперативного резерва, но и повысить общую плотность оперативного построения войск в операционных зонах обеих группировок.

- Кроме вышеупомянутых соединений воздушно-десантных войск "вс рф", в полосе 58-й ЗВА и соседней с ней 49-й ЗВА зафиксированы отдельные подразделения и части 104-й дшд и 98-й воздушно-десантной дивизии (пдд), например, в западной части Запорожской области зафиксирован 299-й парашютно-десантный полк (пдп) 98-й пдд.

- Также, вероятно, в этом направлении действуют ряд подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения (обр СпН) пдв "вс рф"

Таким образом, можно отметить, что на Орехово-Запорожском направлении командование УВ "Днепр" сосредоточило и развернуло оперативную группировку войск с общим количеством в 5 (пять) "расчетных" дивизий (58-я ОА + силы и средства усиления).

Учитывая тот факт, что фактически, в интересах этой же группировки, на востоке и юго-востоке от Ореховского района обороны ВСУ, действует вся 5-я ЗВА, мощнейшая армия УВ "Восток" (также со своими силами и средствами усиления), которая пытается прорваться к Орехову с направления Гуляйполя, можно предположить, что командование противника нацелило на Запорожье такую группировку войск, которая вполне сопоставима с той, которая сейчас очень медленно "подползает" к Славянско-Краматорской агломерации.

2. Текущая ситуация на Орехово-Запорожском направлении, как я уже отмечал выше, характеризуется почти полной остановкой российского наступления в полосе 58-й ЗВА. Кроме того, противник вынужден прилагать значительные усилия на ряде участков и направлений, чтобы не допустить существенного отступления своих передовых частей и подразделений (пока в тактической зоне) и стабилизировать ситуацию.

Например, около недели назад в полосу 19-й мсд (район Каменское) командование российской 58-й ЗВА было вынуждено вернуть подразделения 247-го дшп (7-я дшд), которые ранее были выведены оттуда для "восстановления боеспособности", такую же процедуру оно проделало и с 1445-м мотострелковым полком.

В общем, по состоянию на утро 19.05.2026 ситуация на этом направлении определялась следующими событиями:

- Передовые украинские подразделения фактически полностью вытеснили противника из центральной части Степногорска (противник до сих пор уверенно контролирует только район "Высотки", самый южный район города, где расположена Детская музыкальная и средняя школы). ВСУ также сумели силами нескольких пехотных групп юго-западнее города выйти на трассу Е-105 и продвинуться вдоль нее на юг более 1 км, обходя село Плавни с востока.

- Штурмовые подразделения ВСУ также продолжают "зачистку" нескольких небольших пехотных групп противника, которые окопались к югу от дорожной авторазводки между Степногорском и Приморским, а также между улицами Таврической и Аграрной в юго-западной части самого города.

В свою очередь, противник пытается всеми силами удержать южную часть Покровской улицы (в Приморском) и само село Плавни. Однако, очевидно, это для него очень сложно, поскольку ВСУ держат почти все проходы и коммуникации к северу от Каменского под плотным огневым контролем. В этом смысле "возвращение" в этот сектор (в район Каменского) подразделений российской 7-й дшд выглядит вполне логичным.

- Попытки противника продвинуться к северу от Степного и в районе Малых Щербаков (в направлении Павловки и Новояковлевки) с целью "восстановления положения", существовавшего ранее, до начала украинских контратак в этом направлении, завершились ожидаемой неудачей.

Максимум, которого противник смог достичь, — это "проникновение" нескольких очень малых пехотных (штурмовых) групп на северо-запад от Малых Щербаков, на север от Щербаков и в район Новояковлевки.

Однако, очевидно, все они были своевременно обнаружены передовыми подразделениями ВСУ и плотно заблокированы. В этом смысле украинские войска сейчас достаточно уверенно контролируют Павловку, Лукьяновское и готовятся ликвидировать этих "инфильтраторов", точнее, тех, кто из них пока выжил.

Более того, вероятно, ВСУ смогли вытеснить противника из Малых Щербаков и самих Щербаков (противник отошел на юг от них). Я действительно не уверен в достоверности этой информации, но несколько моих "источников" с того направления утверждают, что это так.

Единственное "светлое пятно" для противника в этом секторе — его вклинивание в тактической зоне силами нескольких малых пехотных (штурмовых) групп к северо-западу от Нестерянки, примерно на 2 км (вдоль одной из посадок). ВСУ, следует понимать, еще не ликвидировали это вклинение.

- В отличие от "закрепившихся" в южной части Успеновской балки нескольких "пациентов", выживших после неудачной попытки прорваться к авторазвязке к югу от Новоданиловки. Похоже, их полностью "убрали".

- "Эпопея" с Малой Токмачкой, которая уже стала своеобразной мем-легендой, продолжается. Передовые подразделения российской 42-й мсд, после успешных контратакующих действий ВСУ в районе Белогорья (где последние смогли не только продвинуться в самом селе, но и закрепиться там), очевидно, были вынуждены снова отступить из юго-восточной части Малой Токмачки из-за очевидной фланговой угрозы для себя, возникшей в результате этого.

Сейчас передовые подразделения российской 42-й мсд отступили вдоль реки Малая Токмачка в направлении Новопокровки и укрепились к югу от Белогорья.

Общая ситуация на юг, юго-восток и восток от Ореховского района обороны ВСУ такова.

- Украинские войска восстановили полный контроль над Малой Токмачкой и Белогорьем, продолжают удерживать Новоданиловку и ведут ожесточенные бои в районе села Луговское за контроль над ним.

- Противник, в свою очередь, смог осуществить многочисленные "проникновения" к северу от Луговского (преимущественно в направлении Чаривного и Гуляйпольского), в полосе 5-й ЗВА УВ "Восток".

3. В оперативном смысле дальнейшие перспективы развития ситуации на "большом" Запорожском направлении, очевидно, выглядят для противника "достаточно туманными". Хотя, пожалуй, стоит заметить, что это может быть — временно. Со временем это может измениться не в лучшую сторону для ВСУ. Особенно учитывая объем сил и средств того, что командование противника УЖЕ сосредоточило и развернуло на этом направлении и продолжает таскать туда и в дальнейшем.

58-я ЗВА УВ "Днепр", очевидно, обескровлена и без серьезных усиления и перегруппировки, вероятно, не сможет продолжить масштабное наступление на Запорожье вдоль Днепра, а также штурмовать Ореховский район обороны Вооруженных Сил Украины. Тем более, делать это ОДНОВРЕМЕННО. Именно перевод и концентрация основных усилий командования УВ "Днепр" и его 58-й ЗВА, собственно, на штурм самого Орехова, очевидно, пока не дает желаемого результата.

Передовые части и подразделения противника так и не смогли, пока, прорваться к самому городу. Ведь, без предварительного захвата Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки такой штурм в ближайшем будущем маловероятен.

Последние попытки российских войск все же достичь нужного им результата, очевидно, были успешно отражены Вооруженными силами Украины. Вполне возможно, что 58-я ЗВА противника будет пытаться повторить эти попытки в ближайшее время, особенно учитывая постепенное наращивание сил и средств пдв "вс рф" в ее полосе.

На самом деле, на "большом" Запорожском направлении только российская 5-я ЗВА УВ "Восток" продолжает очень и очень медленно "ползти вперед". Более того, сопровождая это "ползание" довольно значительными собственными потерями.

Итак, гипотетический выход российских войск на рубеж Малокатериновка-Камышеваха (в полосе 58-й ЗВА УВ "Днепра") и к Вольнянску (в полосах 5-й или 36-й ЗВА УВ "Восток"), как это, вероятно, было задумано в свое время российским командованием, очевидно, мягко говоря, "немного задерживается".

