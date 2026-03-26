Штурм Лимана — не за горами: что планирует РФ в ближайшие недели на Славянском направлении

Лиманское направление.

Вполне очевидно, что в ближайшем будущем командование российской ГВ "Запад" попытается перейти к "решающей фазе" боев за Лиманский плацдарм ВСУ на Северском Донце, что фактически будет означать штурм и взятие самого Лимана. Тот факт, что одновременно Сватовская группа войск противника, специально выделенная из состава ГВ "Запад, стала более активной по направлению на Боровую, вряд ли изменит общую ситуацию. Распределение сил и средств противника, развернутых в операционной зоне ГВ "Запад", в этом отношении очень красноречиво и однозначно это подтверждает.

Сейчас как 1-я ТА, так и 20-я ОВА ГВ "Запад" действуют на достаточно растянутых по фронту полосах, причем одновременно в направлении Купянска, в сторону Боровой и Лимана. И только на последнем направлении — развернута отдельная, специально выделенная для этого армия — 25-я ОВА, причем сосредоточена и развернута в полном составе.

Как я писал ранее, существует несколько важных факторов в ближайшем будущем относительно боев за Лиман, в частности:

стабильный контроль ВСУ района Славянской ТЭС, Николаевки и Райгородка, очевидно, создает возможность поддерживать более-менее стабильную логистику всего Лиманского района обороны ВСУ с южного берега Северского Донца;

российское командование это вполне понимает. Следовательно, вероятно, что в ближайшее время противник будет пытаться очень активно воздействовать в огневом отношении именно на район Райгородок – Старый Караван – Стародубовка – Славянская ТЭС, в том числе, с помощью тактической и армейской авиации;

последовательный охват Лиманского района обороны ВСУ с северо-запада и юго-востока соответственно войсками российских 20-й и 25-й ОВА может существенно помочь противнику в его дальнейшем штурме самого города. Поэтому, скорее всего, российская 20-я ОВА перед штурмом Лимана попытается полностью занять район Яровая – Новоселовка – Дробышево – Пришиб, и тогда Дробышево, очевидно, станет ключевым в этом плане. В этом смысле дальнейшие попытки российской 20-й ЗВА выйти на рубеж Александровка – Сосновое и прорваться к Святогорску также вполне вероятны.

По очень похожим причинам следует оценить и возможные действия российской 25-й ОВА в ближайшее время, которая, очевидно, любой ценой будет пытаться удержать свои передовые подразделения в районе Дибровы и Озерного, одновременно контролируя лесной массив к северу и западу от Ямполя. То, что ВСУ до сих пор ведут бои за сам Ямполь, в этом контексте, конечно, существенно усложняет задачу командованию российской 25-й ОВА относительно дальнейшего штурма им Лимана, поскольку фактически это ограничивает с фланга ее передовые части и подразделения, которые УЖЕ нацелились на южные и юго-восточные части Лимана.

Сейчас ни 20-я, ни 25-я ОВА российских войск пока так и не обеспечили стабильного и надежного охвата Лиманского района обороны ВСУ с северо-запада и юго-востока в своих полосах, несмотря на противоположные заявления российского командования.

Ни Яровая, ни Александровка, ни Сосновое (полоса 20-й ОВА) еще не взяты, бои продолжаются за Дробышево и Новоселовку, а ее плацдарм на реке Нитриус в районе Среднего также очень и очень медленно расширяется, мягко говоря.

Как и российская 25-я ОВА, которая на данный момент вынуждена вести упорные бои не только по обе стороны дороги Лиман – Закитное, но и в районе Ямполя, вместо того, чтобы готовиться к прорыву в Лиман с юго-востока.

Существует еще один фактор, который, безусловно, будет важным для дальнейшего развития ситуации в районе Лимана. Это действия российской 3-й ОВА ГВ "Юг", которая постепенно продвигается вдоль южного берега Северского Донца в направлении Славянска.

Очевидно, среди списка задач, которые командование этой армии решает на Славянском направлении, не последнее место занимает задача, связанная с содействием действиям 25-й российской ОВА на Лиманском направлении. В начале я уже отметил, что сохранение способности ВСУ обеспечивать логистику Лиманского района обороны с южным берегом Северского Донца через Райгородок, Славянскую ТЭС и Стародубовку будет одним из ключевых факторов обороны Лимана.

Похоже, командование российской 3-й ОВА тоже это понимает. Ведь упорные попытки его передовых штурмовых подразделений прорваться по направлению Закитное – Кривая Лука и Платоновка – Каленики именно об этом и свидетельствуют (ведь российская 3-я ОВА упорно "рвется" в направлении Пескуновки – Стародубовки и в направлении Николаевки, а также Славянской ТЭС, расположенной к северу от нее). Сейчас в районе Кривой Луки и Калеников идут упорные встречные бои, ВСУ пытаются предотвратить дальнейшее продвижение передовых штурмовых групп российской 3-й ОВА в направлении Николаевки и Пескуновки. Эти бои идут с переменными результатами, но передовые пехотные группы российских войск уже находятся в 6 км от Пескуновки и 9 км от Николаевки.

Так что подытожим...

Очевидно, что командование российской ГВ "Запад" не может сильно затягивать во времени со штурмом Лимана. Ведь перед началом "большого наступления" на Славянск и Краматорск оно, очевидно, должно обеспечить северо-восточный фланг оперативного охвата этой агломерации, что предполагает ликвидацию всего Лиманского плацдарма ВСУ.

Иначе наступление ГВ "Юг" войсками (силами) 3-й ОВА на Славянск, лоб в лоб, то есть с востока, будет очень и очень сложным для них. Более того, если российские войска не смогут ликвидировать Лиманский плацдарм ВСУ в какие-то более-менее приемлемые сроки, то позиция их 20-й ОВА, которая уже "растянута сверх всех критериев" (и настолько, что ее пришлось в свое время "уплотнить" частью сил 2-й мсд из состава 1-й танковой армии), станет очень сложной. Эта российская армия уже вынуждена действовать на направлениях, которые в оперативно-тактическом смысле расходятся в разные стороны, то есть в условиях, когда она фактически вынуждена разворачивать свои фланги в противоположные направления — как на Боровую (с юго-востока), так и на Лиман (с севера и северо-запада). Причем делать это одновременно.

Насколько я понимаю, это "большое" российское наступление на Славянск и Краматорск — явно не за горами, оно, вероятно, должно состояться примерно в конце весны – начале лета, но российская ГВ "Запад", которая должна СВОЕВРЕМЕННО обеспечить его с северо-восточного направления, фактически еще даже не завершила в полной мере все необходимые "подготовительные мероприятия" не то что относительно Славянска, а даже относительно штурма Лимана и его окрестностей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

