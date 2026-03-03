Успеть до лета: что хочет сделать Генштаб РФ после Покровска и Мирнограда

Обзор. Сегодня Добропольское направление (бывшее Покровское)

Противник (российские войска) силами группировки войск (ГВ) "Центр" продолжает наступление на этом направлении, сосредоточив свои основные усилия в полосе 2-й общевойсковой армии (ОВА) по основной дирекции Покровск–Гришино–Новоалександровка...

В результате, насколько я понимаю, российское командование надеется создать условия по охвату Добропольского района обороны ВСУ, подобные тем, которые ему удалось создать в районе Константиновки (то есть глубокий охват как минимум с трех направлений).

Это, конечно, еще достаточно далеко, но, судя по настойчивости и упрямству, которые демонстрирует командование российской ГВ "Центр" в отношении атакующих/штурмовых действий его передовых частей и подразделений на соответствующих участках и направлениях, причем несмотря на уже понесенные ими потери, вероятность такой ситуации достаточно высока...

Что касается дальнейших перспектив и особенностей развития ситуации на этом направлении, следует обратить внимание на следующие факторы.

Командование российской 51-й ОВА продолжает действовать в характерной именно для него манере — оно пытается продвигаться (хоть и "понемногу"), но на широком фронте, и почти по всей своей полосе, так сказать, — сразу и везде.

С одной стороны, учитывая структуру этой армии (она включает в свой состав одновременно 6 мотострелковых бригад, не считая остального армейского комплекта), этого стоило ожидать. Однако, с другой стороны, по крайней мере половина из этих бригад, во время предыдущих боев за плацдарм на Казенном Торце и ликвидации так называемой Добропольской "кишки", когда ВСУ пытались отрезать ее фланговыми контратаками, понесла очень значительные потери.

На мой взгляд, именно поэтому даже сейчас попытки 51-й ОВА продвинуться на север от Белицкого, охватить Доброполье с востока и одновременно прорваться на дорогу Доброполье–Краматорск все сложнее сочетаются между собой. В этом смысле, очевидно, ее командование все равно должно было переместить свои основные усилия на юг от Белицкого, вытягивая туда все, что еще осталось более-менее боеспособным в ее составе. Я думаю, что чем дольше россияне будут атаковать именно на этом участке, тем больше общий темп наступления 51-й ОВА противника в других секторах ее плацдарма, в отличие от участка Белицкое–Мирноград, будет уменьшаться, пока не станет полностью "нулевым".

В свою очередь, очевидно, командование российской 2-й ОВА решило не "зацикливаться" на собственных потерях, а любой ценой прорваться с юга на Доброполье, почти ежедневно массированно атакуя и "проникая" по этому направлению. Но, как всегда, есть нюанс — если завтра с левого фланга этой армии убрать пару бригад 41-й ОВА, которые "втиснули" туда, чтобы повысить "наступательные возможности" 2-й ОВА, то этот гипотетический "прорыв" 2-й ОВА на Доброполье с юга может превратиться в тактическую авантюру из-за появления в таком случае у ВСУ реальных перспектив для проведения эффективных фланговых контратак против тех, кто прорывается.

И в завершение, несколько слов об оперативном значении. Уже чувствуется, что российское командование на Добропольском направлении, в этом смысле, очень спешит. И это, кстати, имеет вполне адекватное объяснение. Очевидно, что перед началом летнего Славянско-Краматорского ГИПОТЕТИЧЕСКОГО наступления российскому командованию, скажем так, "совсем не помешало бы" захватить Доброполье и тем более перекрыть дорогу Доброполье–Краматорск. Но пока противник, в смысле этого наступления, пока не смог завершить даже первый (начальный) этап своих подготовительных мероприятий (Константиновка, а также Дружковка все еще не захвачены).

Поэтому все эти стремления российского командования с целью предварительного "расширения и углубления" охвата Славянско-Краматорской агломерации путем "глубокого" наступления на прилегающих флангах и направлениях ДО СИХ ПОР лишены явного оперативного значения. Это одинаково касается как Лиманского направления, так и, собственно, Добропольского.

Но вполне возможно, что оно появится, как только группировки войск противника, действующие непосредственно в направлениях Славянска и Константиновки, прорвутся на ближние подступы к этой агломерации. Тогда масштаб и "глубина" ее охвата, с которыми непосредственно связаны группировки российских войск, действующие на Лиманском и Добропольском направлениях, приобретут наиболее однозначное и очевидное оперативное значение.

