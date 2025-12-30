Доброполье или Константиновка: куда двинутся россияне после захвата Покровска и Мирнограда

Покровское (включая Добропольское) направление. Перспективы

Если абстрагироваться от конкретных результатов боев за Покровско-Мирноградский район обороны ВСУ, который, вполне вероятно, перейдет под полный контроль врага в течение следующего месяца, то дальнейшие перспективы его наступления выглядят весьма неоднозначными, а именно:

С одной стороны, взятие Покровска и Мирнограда открывает для врага достаточно очевидную оперативно-тактическую перспективу — возможность организовать и провести наступление уже в сторону Доброполья. Причем с достаточно высокой вероятностью прорваться на ближние подступы к нему с ходу. Во-первых, с юга (действуя из Покровска с силами 2-й ОВА), а во вторую очередь — с востока (действуя с плацдарма 51-й ОВА на реке Казенный Торец, которая совсем не случайно "активизировалась" в этом направлении в течение последней недели).

С другой стороны, маловероятно, что во время этого наступления (то есть на Доброполье) российскому командованию удастся применить его любимую оперативно-тактическую методологию (обход и охват района обороны ВСУ по флангам). Просто потому, что для этого здесь отсутствуют необходимые условия — вклинивание противника в направлении Кучеров Яр–Золотой Колодец ВСУ практически ликвидировали, они также достаточно стойко удерживают рубеж Вольное–Новый Донбасс. Врагу остается действовать в сторону Доброполья лишь фронтальным наступлением с юга и юго-востока, очевидно чреватым для него еще одним раундом огромных потерь...

Более того, в ближайшее время, на смежном фланге ГВ "Центр" и "Юг", российское командование столкнется с дилеммой — атаковать Доброполье или все-таки сосредоточиться на прорыве к Дружковке с юго-запада.

Сейчас в полосе своей 8-й армии враг достаточно активно продвигается по общему направлению Владимировка–Софиевка, то есть пытается достичь результата по второму варианту. Однако реактивация 51-й ОВА в направлении Доброполья свидетельствует, что его командование также имеет в виду и первый вариант.

Взятие Константиновки и Дружковки, по сравнению с взятием Доброполья, имеет больший вес для врага в оперативном и стратегическом плане. Ведь это приближает российские войска (выводит их) с юга к последней крупной городской агломерации Донбасса, находящейся под контролем Украины — Славянско-Краматорской, тогда как захват Доброполья может принести лишь отдельно взятый оперативно-тактический успех.

Фактически, наступление врага на Константиновку и Дружковку является одним из элементов более широкого и "синхронизированного" плана российского командования, который предусматривает выход его войск к Славянско-Краматорской агломерации одновременно с нескольких направлений — с Лиманского (ГВ "Запад"), Славянского (ГВ "Юг") и Константиновского (ГВ "Юг"). И он — гораздо больше, чем гипотетический план прорыва к Доброполью ограниченными силами ГВ "Центр".

Есть еще один фактор.

После очень долгих и достаточно кровавых боев за Покровск и Мирноград армии российской ГВ "Центр", честно говоря, далеко не в лучшей "форме". Даже сейчас, во время финального этапа боев за Покровско-Мирноградскую агломерацию, их командование вынуждено все чаще делать "тактические паузы", чтобы накопить штурмовую пехоту в передовых подразделениях в количестве, необходимом для продолжения наступления.

Атакующие/штурмовые действия противника силами подразделений "от взвода и выше" стали очень редкими. По сути, враг пытается "ползти вперед" в ежедневном режиме малыми пехотными (штурмовыми) группами по 5–6 "тел", или даже меньше — 2–3. Более того, в подавляющем большинстве случаев противник пытается делать это исключительно скрытно, выбирая "просачивание" вместо прямой атаки\штурма.

Иначе говоря, ГВ "Центр" явно УЖЕ израсходовала значительную часть своих резервов и ресурсов в боях за Покровск и Мирноград, у нее мало штурмовой пехоты в передовых подразделениях, ее приходится НАКОПИТЬ в течение все больших отрезков времени. Более того, это видно и по темпам продвижения передовых частей и соединений обеих армий этой ГВ на направлениях "главного удара". Они чрезвычайно малы.

В то же время российское командование перебросило в операционную зону ГВ "Юг", действующей именно в сторону Славянско-Краматорской агломерации (на Славянском и Константиновском направлениях), ряд "весомых" резервов из Южной операционной зоны — таких, как 70-я мотострелковая дивизия из 18-й ОВА УВ "Днепр", или главные силы 49-й ОВА той же группировки.

Но Славянск–Краматорск — это долго (ведь для этого предварительно необходимо захватить Лиман, Константиновку и Дружковку), скучно (желательно форсировать Северский Донец и двигаться к Изюму), а самое главное, значительно дороже, чем Доброполье, где результат можно "дать" быстрее и дешевле во всех аспектах (ибо масштаб обеих гипотетических операций совсем не сопоставим).

Думаю, январь даст ответ на вопрос — каким "путем" решит пойти дальше вражеское командование.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

