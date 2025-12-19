Почему фронт под Северском "прогибается" и куда пойдет РФ в 2026 году, — ветеран

Вооруженные силы Российской Федерации прогнули сразу 20 км фронта возле Северска, успешно применив новую тактику ведения боев, пояснил ветеран войны. Противник режет логистику для агломерации Славянск-Краматорск, на которую будет наступать в новом году.

Россияне решили не форсировать в лоб реку Северский Донец, чтобы пробраться в Северск, объяснил ветеран, старший лейтенант и эксперт Николай Мельник в интервью проекту "Радио Свобода. Донбасс реалии". Эксперт пояснил, что командование ВС РФ использует путь через Лиман [с севера — ред.] и для полной оккупации Донецкой области пытается применить ту же тактику, что и в Покровске-Мирнограде. Опасная тактика, которая принесла успех россиянам и, вероятно, будет приносить и в дальнейшем, если ей не найти противодействие, — это перерезание логистики. Таким образом украинские позиции сначала оказываются в логистическом окружении, а затем — в фактическом, говорится в интервью. При этом уже в новом 2026 году россияне возьмутся за Славянск и Краматорск.

Боец напомнил, почему 20-километровые отрезки фронта держатся, а потом вдруг "прогибаются" и россияне оккупируют новые территории. Как пример, привел Авдеевку: населенный пункт полтора года держала 110 бригада, пока не "обескровилась". Когда туда подвели резервы, спасать ситуацию уже не удалось и ВС РФ продвинулись вперед. Таким образом он ответил на вопрос медиа о причинах, почему в Северске вдруг ухудшилась ситуация. Одна из причин — нехватка личного состава в подразделениях ВСУ, а вторая — недостатки координации, связи между подразделениями. Как следствие, может упасть Северск — последний город перед Славянском, сказал он.

"Это все неотвратимые вещи в следующем году. Будет битва за Славянск, уже начинается битва за Краматорск", — сказал боец.

Также появилось объяснение, что делать, чтобы защитить Славянско-Краматорскую агломерацию. По словам бойца, кроме вопроса с численностью личного состава, нужно решить ряд других проблем — от фортификаций до командиров, которые допускают ошибки.

"Это комплекс мероприятий: и построение фортификационных сооружений, и хорошая работа мобилизационной машины, и надлежащая работа военно-промышленного комплекса, и работа над ошибками наших отцов-командиров", — сказал он.

Наступление ВС РФ — какая ситуация в Северске и Славянско-Краматорской агломерации

На карте аналитиков DeepState указано, что ВС РФ 7 декабря находились на восточных окраинах Северска, а уже через 10 дней, 18 декабря, оккупировали две трети города и остановились на реке Северский Донец, которая перерезает населенный пункт с севера на юг. Также заметно продвижение россиян на севере — есть "красный" выступ, который растет, в сторону Лимана. От Северска до Славянска — около 30 км (по прямой). При этом почти нет продвижения врага южнее — от города Константиновка, который оказался в "кармане".

Отметим, ранее Фокус писал о продвижении ВС РФ в Северске. Аналитики DeepState 9 декабря предупреждали, что россияне стягивают пехоту к городу, а Минобороны РФ публикует видео с "триколорами", которые якобы устанавливают на руинах.

