"Переходит в руки врага": россияне затягивают свою пехоту в Северск, — DeepState
Российская оккупационная армия усилила давление и увеличивает количество пехоты, которая просачивается в город Северск, Донецкой области.
Это усложняет ситуацию в самом Северске и в его окрестностях, сообщили аналитики DeepState.
"Противник продолжает затягивать свою пехоту в город и сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага. В последнее время осуществляется большое количество фиксаций кацапской пехоты, но одновременно с этим по ней активно отрабатывают пилоты Сил Обороны", — говорится в сообщении.
Аналитики уточнили, что оккупанты продолжают повсюду фотографироваться с российскими триколорами, чтобы показать заранее контроль всего города для своей пропаганды несмотря на то, что этого пока им достичь не удалось.
По предварительным данным, половина Северска находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания ВС РФ является река Бахмутка.
"Одновременно с этим, пехота врага одиночно фиксировалась за Северском в зонах ответственности смежных бригад и проблемой остается подача недостоверных докладов и подача информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск станет полностью красным и об этом большинство узнает внезапно", — отметили аналитики DeepState.
