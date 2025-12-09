"Переходить в руки ворога": росіяни затягують свою піхоту до Сіверська, — DeepState
Російська окупаційна армія посилила тиск та збільшує кількість піхоти, яка просочується до міста Сіверськ, Донецької області.
Це ускладнює ситуацію у самому Сіверську та у його околицях, повідомили аналітики DeepState.
"Противник продовжує затягувати свою піхоту в місто і наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить в руки ворога. Останнім часом здійснюється велика кількість фіксацій кацапської піхоти, але одночасно з цим по ній активно відпрацьовують пілоти Сил Оборони", — йдеться у повідомленні.
Аналітики уточнили, що окупанти продовжують повсюди фотографуватись з російськими триколорами, щоб показати наперед контроль всього міста для своєї пропаганди попри те, що цього наразі їм досягти не вдалось.
За попередніми даними, половина Сіверська перебуває під контролем ворога, а рубежем для стримування ЗС РФ є річка Бахмутка.
"Одночасно з цим, піхота ворога поодиноко фіксувалася за Сіверськом в зонах відповідальності суміжних бригад і проблемою залишається подача недостовірних доповідей і подача інформації в цілому, що ускладнює процес з'ясування обставин та є загрозою, що в один день Сіверськ стане повністю червоним і про це більшість дізнається раптово", — наголосили аналітики DeepState.
