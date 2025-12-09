"Переходить в руки ворога": росіяни затягують свою піхоту до Сіверська, — DeepState

Російська окупаційна армія посилила тиск та збільшує кількість піхоти, яка просочується до міста Сіверськ, Донецької області.

Це ускладнює ситуацію у самому Сіверську та у його околицях, повідомили аналітики DeepState.

"Противник продовжує затягувати свою піхоту в місто і наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить в руки ворога. Останнім часом здійснюється велика кількість фіксацій кацапської піхоти, але одночасно з цим по ній активно відпрацьовують пілоти Сил Оборони", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що окупанти продовжують повсюди фотографуватись з російськими триколорами, щоб показати наперед контроль всього міста для своєї пропаганди попри те, що цього наразі їм досягти не вдалось.

Відео дня

За попередніми даними, половина Сіверська перебуває під контролем ворога, а рубежем для стримування ЗС РФ є річка Бахмутка.

"Одночасно з цим, піхота ворога поодиноко фіксувалася за Сіверськом в зонах відповідальності суміжних бригад і проблемою залишається подача недостовірних доповідей і подача інформації в цілому, що ускладнює процес з'ясування обставин та є загрозою, що в один день Сіверськ стане повністю червоним і про це більшість дізнається раптово", — наголосили аналітики DeepState.

Мапа DeepState Фото: DeepState

Нагадаємо, 8 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували п'ять населених пунктів на Покровському напрямку.

Фокус також писав про те, що Сіверськ тричі атакували хвилі російських мотоциклістів.