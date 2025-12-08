ЗС РФ окупували п'ять населених пунктів на Покровському напрямку, — DeepState

За даними аналітиків ресурсу, росіяни встановили контроль над Лисівкою, Сухим Яром, Гнатівкою, Рогом та Новопавлівкою.

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій. Вони повідомляють, що росіяни окупували п'ять населених пунктів на Покровському напрямку: це Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Рог та Новопавлівка.

Також ЗС РФ просунулись поблизу Покровська, у Мирнограді та Сіверську.

У Генштабі ЗСУ у звіті за 8 грудня станом на 16:00 повідомляли, що на цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 87.

Стосовно Покровського напрямку, у Генштабі повідомили, що з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити бійців ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

"Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки", — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, 8 грудня з'явилась інформація про те, що українські військові, які тримають оборону на Покровському напрямку, декілька тижнів тому відійшли зі своїх позицій. Зокрема, відступити довелося в районі сіл Сухий Яр та Лисівка на південь від Мирнограда.

Військові розповіли, що відступили з позицій в районі Лисівки та Сухого Яру, зайнявши позиції північніше. Це було зроблено з метою не допустити потенційного оточення та вирівняти лінію фронту. Рішення про вихід частково ухвалювалося самими піхотними командирами, які не хотіли, аби їхні люди опинилися в оточенні противника.

Фокус писав про відступ бійців ЗСУ та про те, наскільки важкою є ситуація на Покровському напрямку.

А військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, що у бій під Покровськом кинуті елітні військові підрозділи — настільки важливим для Путіна є взяття цього міста. Але через катастрофічні втрати "елітою" російських військових, що там перебувають, назвати можна тільки умовно — по суті, замість морських піхотинців і повітряних десантників воюють штрафники.