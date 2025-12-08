ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом: рішення приймали піхотні командири, — УП

Українські військові, які тримають оборону на Покровському напрямку, декілька тижнів тому відійшли зі своїх позицій. Зокрема, відступити довелося в районі сіл Сухий Яр та Лисівка на південь від Мирнограда. На момент публікації матеріалу Генштаб ЗСУ та Сухопутні війська не коментували інформацію журналістів про можливий відступ з позицій на Покровському напрямку.

Завдяки цьому вдалося зменшити "вогневий мішок" для українських військових, знизивши ризик оточення. Про це розповіли виданню "УП" два військовослужбовця, що працюють на Покровському напрямку у Десантно-штурмових військах та в одній з піхотних бригад.

Військові розповіли, що відступили з позицій в районі Лисівки та Сухого Яру, зайнявши позиції північніше. Це було зроблено з метою не допустити потенційного оточення та вирівняти лінію фронту.

"Туди вже просто неможливо було заходити. Противник усе контролював як FPV-дронами, так і своїми малими піхотними групами. Дорога до позицій – 20 км. Плюс росіяни заходили не тільки з флангів, а і з тилу", — пояснив один з військових.

Видання розповідає, що на цій частині Покровського напрямку оборону тримали 25-та бригада ДШВ ЗСУ та 68-ма окрема єгерська бригада.

"Це одні з найсильніших бригад, що були заведені на Покровськ більше року тому і утримували як свої позиції, так і "закривали дірки" між позиціями суміжників", — пише "УП".

При цьому відхід з займаних позицій був тяжким. На момент відходу чимала частина міста Покровськ, яке знаходиться на схід від Лисівки та Сухого Яру, була окупована росіянами, через що відхід здійснювався зі стрілецькими боями.

Рішення про вихід частково приймалося самими піхотними командирами, які не хотіли, аби їхні люди опинилися в оточенні противника.

На момент публікації матеріалу Генштаб ЗСУ та Сухопутні війська не коментували інформацію про можливий відступ з позицій під Покровськом та Мирноградом.\

Відступ ЗСУ з-під Покровська Фото: Скриншот

Ситуація на Покровському напрямку

У ранковому зверненні 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.

Нагадаємо, що 4 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна контролює північні вулиці Покровська, але не уточнив, що відбувається у Мирнограді.

Перед цим військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що Росія ще 1 грудня повністю захопила місто Покровськ Донецької області. Натомість у сусідньому Мирнограді, як стверджував Рьопке, залишалися тисячі українських військових, які просять про допомогу.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснює, що у бій під Покровськом кинуті елітні військові підрозділи — настільки важливим для Путіна є взяття цього міста. Але через катастрофічні втрати "елітою" це можна назвати вже тільки умовно — по суті, замість морських піхотинців і повітряних десантників воюють штрафники.