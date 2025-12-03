Аналітик Bild заявив про "захоплення Покровська" і "пастку" у Мирнограді: що говорить Генштаб
Аналітик німецького медіа Bild Юліан Рьопке написав, що Україна начебто вже не контролює Покровськ і на цьому етапі війни слід вже аналізувати наслідки цієї втрати. Крім того, опубліковане звернення бійців Збройних сил України, які говорять про погіршення ситуації у Мирнограді, з якого неможливо вибратись. Генеральний штаб ЗСУ запевнив, що ситуація на Покровському напрямку не настільки погана, як написало Bild.
3 грудня у двох статтях на Bild Рьопке розповів про події на Покровському напрямку і про наслідки, які це матиме для східного фронту російсько-української війни. На думку німецького аналітика, Росія отримала "перемогу у пропагандистській війні", оскільки Покровськ, який був у минулому важливим логістичним вузлом, втратив цей статус за підсумками річних боїв. Після 14 місяців боїв ЗС РФ, ймовірно, взяли місто під повний контроль та публікують фото з російськими прапорами, стоячи посеред центральних площ.
За оцінками Рьопке, втрата цього населеного пункту пригальмує російський наступ, під час якого Кремль отримав 10 тис. загиблих задля окупації колись 60-тисячного Покровська. На карті аналітика бачимо, що дві третини Покровська позначені як повністю контрольовані росіянами, але третина (вулиці на півночі) перебувають під контролем українців.
Аналітик зауважив, що втрата Покровська призведе до подальшого погіршення в Мирограді. З іншого боку, він сумнівається, що надто сильно вплине на оборону Краматорсько-Слов'янської агломерації, розташованої на 50 км північніше.
"Захоплення Покровська навряд чи сильно вплине на битву за решту Донбасу. Два великих українських міста Слов'янськ і Краматорськ, що залишилися, знаходяться на відстані понад 50 кілометрів, і вирішальна битва за них ще не почалася", — написав Рьопке.
У іншій статті Bild наводять інформацію від бійців ЗСУ, які тримають оборону у Мирнограді. Бійці надали відеоматеріали, які мають довести, що росіяни контролюють логістичні шляхи на українські позиції й звідти майже неможливо вибратись. Військові звернулись до медіа задля того, щоб командування ухвалило рішення про відступ, ідеться у матеріалі.
"Заберіть нас звідси або ж забезпечте нас усім необхідним! Ситуація критична. Логістика здійснюється виключно за допомогою дронів та наземних робототехнічних систем" — навело Bild звернення "тисячі" бійців, які начебто опинились "у пастці" у Мирнограді.
Анонімний співрозмовник журналістів заявив, що командування ЗСУ мало б перекинути цілу бригаду для утримання вузького перешийка, яким іде логістика у Мирноград.
Бої у Покровську — заява Генштабу ЗСУ
Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій спростував інформацію про втрату Покровська. У коментарі "Укрінформ" представник комунікаційного центру командування запевнив, що українські військові й далі втримують позиції: ідеться про вулиці на північ від залізниці. Згідно з даними командування, на відрізку між Покровськом і Мирноградом працює логістика, а бійці ЗСУ не дають ворогу зібрати штурмовиків для наступу.
"Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", — сказав Лиховій.
Зазначимо, 2 грудня аналітики проєкту DeepState відреагували на відео пресслужби 425 штурмового полку ЗСУ, на якому показували кадри з Покровська. На думку проєкту, для створення відео використали технології ШІ і це може скомпрометувати інформацію з місця подій.
Нагадуємо, 3 грудня заступник командира 3 армійського корпусу майор Дмитро Кухарчук відреагував на пропозицію США та РФ відвести українські війська з неокупованих Москвою частин Донбасу.