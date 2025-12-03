Аналітик Bild заявив про "захоплення Покровська" і "пастку" у Мирнограді: що говорить Генштаб

Аналітик німецького медіа Bild Юліан Рьопке написав, що Україна начебто вже не контролює Покровськ і на цьому етапі війни слід вже аналізувати наслідки цієї втрати. Крім того, опубліковане звернення бійців Збройних сил України, які говорять про погіршення ситуації у Мирнограді, з якого неможливо вибратись. Генеральний штаб ЗСУ запевнив, що ситуація на Покровському напрямку не настільки погана, як написало Bild.

3 грудня у двох статтях на Bild Рьопке розповів про події на Покровському напрямку і про наслідки, які це матиме для східного фронту російсько-української війни. На думку німецького аналітика, Росія отримала "перемогу у пропагандистській війні", оскільки Покровськ, який був у минулому важливим логістичним вузлом, втратив цей статус за підсумками річних боїв. Після 14 місяців боїв ЗС РФ, ймовірно, взяли місто під повний контроль та публікують фото з російськими прапорами, стоячи посеред центральних площ.

За оцінками Рьопке, втрата цього населеного пункту пригальмує російський наступ, під час якого Кремль отримав 10 тис. загиблих задля окупації колись 60-тисячного Покровська. На карті аналітика бачимо, що дві третини Покровська позначені як повністю контрольовані росіянами, але третина (вулиці на півночі) перебувають під контролем українців.

Відео дня

Бої у Покровську — карта фронту станом на 2 грудня від Bild та Юліана Рьопке Фото: Bild

Аналітик зауважив, що втрата Покровська призведе до подальшого погіршення в Мирограді. З іншого боку, він сумнівається, що надто сильно вплине на оборону Краматорсько-Слов'янської агломерації, розташованої на 50 км північніше.

"Захоплення Покровська навряд чи сильно вплине на битву за решту Донбасу. Два великих українських міста Слов'янськ і Краматорськ, що залишилися, знаходяться на відстані понад 50 кілометрів, і вирішальна битва за них ще не почалася", — написав Рьопке.

Бої у Покровську — російські військові з прапором Фото: Bild

У іншій статті Bild наводять інформацію від бійців ЗСУ, які тримають оборону у Мирнограді. Бійці надали відеоматеріали, які мають довести, що росіяни контролюють логістичні шляхи на українські позиції й звідти майже неможливо вибратись. Військові звернулись до медіа задля того, щоб командування ухвалило рішення про відступ, ідеться у матеріалі.

"Заберіть нас звідси або ж забезпечте нас усім необхідним! Ситуація критична. Логістика здійснюється виключно за допомогою дронів та наземних робототехнічних систем" — навело Bild звернення "тисячі" бійців, які начебто опинились "у пастці" у Мирнограді.

Анонімний співрозмовник журналістів заявив, що командування ЗСУ мало б перекинути цілу бригаду для утримання вузького перешийка, яким іде логістика у Мирноград.

Бої у Покровську — заява Генштабу ЗСУ

Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій спростував інформацію про втрату Покровська. У коментарі "Укрінформ" представник комунікаційного центру командування запевнив, що українські військові й далі втримують позиції: ідеться про вулиці на північ від залізниці. Згідно з даними командування, на відрізку між Покровськом і Мирноградом працює логістика, а бійці ЗСУ не дають ворогу зібрати штурмовиків для наступу.

"Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", — сказав Лиховій.

Зазначимо, 2 грудня аналітики проєкту DeepState відреагували на відео пресслужби 425 штурмового полку ЗСУ, на якому показували кадри з Покровська. На думку проєкту, для створення відео використали технології ШІ і це може скомпрометувати інформацію з місця подій.

Нагадуємо, 3 грудня заступник командира 3 армійського корпусу майор Дмитро Кухарчук відреагував на пропозицію США та РФ відвести українські війська з неокупованих Москвою частин Донбасу.