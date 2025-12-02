На кадрах 425 ОШП з Покровська помітили підробку ШІ: злам чи навмисний фейк, — аналітики (відео)

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" спростували відео Міністерства оборони Російської Федерації, на якому росіяни тримали прапор на вулиці в Покровську. Як доказ, українці опублікували оригінальні кадри, які викликали сумнів в аналітиків. Аналітики зауважили, що кадри 425 ОШП також не справжнє та створене ШІ. Пресслужба полку не коментувала підозри щодо підробки кадрів з Покровська [оновлення — відео зникло зі сторінки підрозділу, але є скриншоти].

На відео 425 ОШП — вулиці Покровська з українськими військовими, які розгортають прапор біля дорожнього знаку про пішохідний перехід. Аналогічні кадри опублікувало Міноборони РФ, але замість українського прапора поставили "триколор", ідеться в акаунті X полку "Скеля". Тим часом у дописі проєкту DeepState вказано, що знак "танцює" і це говорить про можливу участь ШІ у створенні відео від ЗСУ. Зауважується, що це може бути навмисна підробка і не варто повторювати фейки РФ. З іншого боку, висловили сподівання, що сторінку "зламали".

Бої у Покровську - заява 425 ОШП Скеля від 2 грудня Фото: Скриншот

Допис 425 ОШП "Скеля" з'явився близько 11 год 2 грудня. Заявляється, що росіяни поширили фейкове відео з центру Покровська, використавши кадри українського підрозділу.

Відео дня

"Насправді двоє солдатів на відео – українські бійці. Ми спростовуємо російську пропаганду", — написала пресслужба полку.

Тим часом аналітики DeepState звернули увагу на дорожній знак з фігуркою чоловічка на пішохідному переході. На їхню думку, він виглядає не природно, як мав би виглядати при реальному відео. Вони заявили, що не потрібно "уподібнюватись [росіянам]" і звітувати фейковим відео про "зачистку Покровська".

"Найбільш очевидний факт на кадрах — знак пішохідного переходу, який вирішив станцювати", — ідеться у дописі.

Бої у Покровську - підозрілий дорожній знак на відео 425 ОШП Фото: DeepState

Аналітики пояснили, що підробка відео не покращить реальну ситуацію і погіршення логістики для бійців ЗСУ у Мирнограді. Також висловлюється сподівання, що це може бути злам сторінки полку, а не намір ввести в оману людей.

"Сподіваємося, сторінку просто взломали і це не погоджувалося керівництвом підрозділу", — написали на сторінці DeepState.

Бої у Покровську - підозри DeepState щодо відео-фейку 425 ОШП Фото: Скриншот

Бої у Покровську — деталі

Вдень 2 грудня Генштаб ЗСУ повідомив на сторінці Facebook, що ЗС РФ не окупували Покровськ, а також ще два міста, які фігурували у заяві Міноборони РФ: Куп'янськ та Вовчанськ. Підтверджується "напружена ситуація" у Вовчанську й те, що організовуються додаткові логістичні шляхи у Покровськ та Мирноград.

Зазначимо, 2 грудня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, навіщо росіянам поспішно звітувати про окупацію українських міст. На їхню думку, таким чином Кремль намагається переконати, що має сильну позицію на мирних переговорах і може примусити Україну капітулювати.

Тим часом у каналі DeepState з'явились нові дані про просування ЗС РФ в Покровську: росіяни перейшли залізничні шляхи та дійшли до траси, яка прямує на Мирноград. У Мирнограді зафіксували успіхи росіян на південно-східних околицях: окупували один населений пункт.

Нагадуємо, український військовий повідомив, які втрати мають ЗС РФ протягом більш як року боїв під Покровськом.