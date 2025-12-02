На кадрах 425 ОШП из Покровска заметили подделку ИИ: взлом или намеренный фейк, — аналитики (видео)

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" опровергли видео Министерства обороны Российской Федерации, на котором россияне держали флаг на улице в Покровске. В качестве доказательства, украинцы опубликовали оригинальные кадры, которые вызвали сомнение у аналитиков. Аналитики отметили, что кадры 425 ОШП также не настоящее и созданы ИИ. Пресс-служба полка не комментировала подозрения относительно подделки кадров из Покровска [обновление — видео пропало со страницы подразделения, но есть скриншоты].

На видео 425 ОШП — улицы Покровска с украинскими военными, которые разворачивают флаг возле дорожного знака о пешеходном переходе. Аналогичные кадры опубликовало Минобороны РФ, но вместо украинского флага поставили "триколор", говорится в аккаунте X полка "Скала". Между тем в заметке проекта DeepState указано, что знак "танцует" и это говорит о возможном участии ИИ в создании видео от ВСУ. Отмечается, что это может быть намеренная подделка и не стоит повторять фейки РФ. С другой стороны, выразили надежду, что страницу "взломали".

Бои в Покровске — удаленное сообщение 425 ОШП Фото: Скриншот

Сообщение 425 ОШП "Скала" появилось около 11 часов 2 декабря. Заявляется, что россияне распространили фейковое видео из центра Покровска, использовав кадры украинского подразделения.

"На самом деле двое солдат на видео — украинские бойцы. Мы опровергаем российскую пропаганду", — написала пресс-служба полка.

Тем временем аналитики DeepState обратили внимание на дорожный знак с фигуркой человечка на пешеходном переходе. По их мнению, он выглядит не естественно, как должен был бы выглядеть при реальном видео. Они заявили, что не нужно "уподобляться [россиянам]" и отчитываться фейковым видео о "зачистке Покровска".

"Наиболее очевидный факт на кадрах — знак пешеходного перехода, который решил станцевать", — говорится в сообщении.

Бои в Покровске — подозрительный дорожный знак на видео 425 ОШП Фото: DeepState

Аналитики объяснили, что подделка видео не улучшит реальную ситуацию и ухудшение логистики для бойцов ВСУ в Мирнограде. Также высказывается надежда, что это может быть взлом страницы полка, а не намерение ввести в заблуждение людей.

"Надеемся, страницу просто взломали и это не согласовывалось руководством подразделения", — написали на странице DeepState.

Бои в Покровске — подозрения DeepState относительно видео-фейка 425 ОШП Фото: Скриншот

Бои в Покровске — детали

Днем 2 декабря Генштаб ВСУ сообщил на странице Facebook, что ВС РФ не оккупировали Покровск, а также еще два города, которые фигурировали в заявлении Минобороны РФ: Купянск и Волчанск. Подтверждается "напряженная ситуация" в Волчанске и то, что организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.

Отметим, 2 декабря аналитики Института изучения войны объяснили, зачем россиянам поспешно отчитываться об оккупации украинских городов. По их мнению, таким образом Кремль пытается убедить, что имеет сильную позицию на мирных переговорах и может заставить Украину капитулировать.

Между тем в канале DeepState появились новые данные о продвижении ВС РФ в Покровске: россияне перешли железнодорожные пути и дошли до трассы, которая направляется на Мирноград. В Мирнограде зафиксировали успехи россиян на юго-восточных окраинах: оккупировали один населенный пункт.

Напоминаем, украинский военный сообщил, какие потери имеют ВС РФ в течение более года боев под Покровском.