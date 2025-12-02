За более 120 дней Покровск не захвачен: в ISW ответили на заявление Кремля (карта)

Президенту РФ Владимиру Путину якобы доложили о захвате Покровска в Донецкой области, но в американском Институте изучения войны оценили это заявление как преждевременное. Несмотря на то, что оккупанты действуют в городе уже более 120 дней, они его не контролируют.

Министерство обороны России уже объявило оккупацию Покровска, хотя Силы обороны могут занимать ограниченные разрозненные позиции на севере. Об этом говорится в отчете ISW за 1 декабря.

По данным 7-го корпуса быстрого реагирования воздушно-десантных войск, ВС РФ погрязли в городских боях вопреки заявлениям военного и политического руководства о якобы окружении Покровска. За ноябрь враг потерял в агломерации 1221 бойца погибшим и еще 545 — раненым, из них 519 и 131 соответственно — в самом городе.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска понесли значительные потери во время многомесячной кампании по захвату Покровска", — отметили аналитики.

Відео дня

Покровск на карте боевых действий Фото: ISW

В корпусе 1 декабря заявили, что Силы обороны сохраняют основные и альтернативные маршруты ротации в Мирнограде и недавно провели ротацию в городе. Это указывает на вероятное сохранение способности к снабжению войск, хотя ВС РФ перекрыли наземные линии связи между Мирноградом и Покровском.

"На момент написания этой статьи ISW еще не обнаружило доказательств, подтверждающих, что российские силы завершили захват Покровска. Кремль, возможно, преждевременно объявил о захвате Покровска 1 декабря — как это было со многими другими населенными пунктами в Украине — в рамках когнитивной войны с целью повлиять на переговоры между США и Россией в Москве 2 декабря", — подчеркнули в американском институте.

Напомним, представитель 155 отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов 1 декабря информировал, что линия боевого столкновения в Покровске сейчас проходит по железнодорожному пути. По его словам, плотность российской пехоты очень высокая, но враг несет значительные потери.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря, что Генштаб доложил Владимиру Путину о захвате Волчанска и Покровска. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко эту информацию опроверг.