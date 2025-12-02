Путину доложили о "захвате" Покровска и Волчанска: что говорят в Украине (карты)

В воскресенье, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин получил доклады от своих генералов об успехах российской армии на фронте и якобы захвате городов Покровск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов с другими командующими доложили Путину, что ВС РФ "установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами", а также о том, что российская армия якобы имеет инициативу "по всей линии боевого соприкосновения". Об этом 1 декабря заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, цитирует российское медиа "ТАСС".

"Захват" населенных пунктов в Харьковской области

Герасимов в частности объявил Путину, что в ноябре под контроль ВС РФ якобы перешли три населенных пункта в Харьковской области.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг заявления россиян. По его словам, часть Волчанска находится под контролем Сил обороны Украины, также враг не захватил Купянск в Харьковской области, о чем объявлял ранее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 1 декабря также заявлял о том, что ВС РФ не захватили Купянск: ВСУ "почти зачистили" город от россиян. Также украинский лидер сообщал, что по состоянию на 1 декабря в Покровске идут "сложные бои".

В то же время данные DeepState свидетельствуют о том, что Волчанск не находится под контролем ВС РФ.

Скриншот карты DeepState | ситуация в Волчанске

Накануне, 30 ноября, в 16-м армейском корпусе ВСУ сообщали, что украинским военным удалось оборвать попытку россиян поднять свой флаг над одним из зданий в Волчанске. Подразделения уничтожили солдат ВС РФ, которые пытались "выдать желаемое за действительность".

"В разрушенном Волчанске продолжаются тяжелые бои. Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады 16 армейского корпуса контролируют ситуацию, удерживают позиции и дают достойный отпор оккупантам, уничтожая их живую силу и технику", — заявили в 16-м армейском корпусе.

"Захват" населенных пунктов в Донецкой области: что говорят военные

Генштаб ВСУ пока не комментировал данные россиян о якобы захвате Покровска.

Битва за Покровск и Мирноград по состоянию на 1 декабря продолжается, сообщили аналитики DeepState. В то же время враг имеет определенные успехи на этом участке фронта.

"Противник продолжает распыляться по Покровску и его окрестностям, пытаясь установить физический контроль в районе", — говорится в сообщении.

Больше всего сил врага пока фиксируют в центральной и северной части Покровска, отметили аналитики. В то же время Силы обороны осуществляют попытки зачищать отдельные районы города.

Скриншот DeepState | ситуация в Покровске

Вражеское Минобороны заявило также о захвате населенных пунктов в Донецкой области, в частности Клинового. Однако в 11-м армейском корпусе ВСУ прокомментировали эти данные, назвав "фейковыми".

"Заявление о якобы "захвате Клинового" не соответствует действительности. По логике российского заявления, их подразделения должны были бы "продвинуться", по дороге захватив населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле нет", — отметили военные.

11-й армейский корпус | заявление о захвате Клинового является фейковым

Кроме якобы захвата Покровска и Волчанска, Путину доложили о якобы начале операции по захвату Гуляйполя Запорожской области. Также Герасимов сообщал, что штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Красный Лиман Луганской области. Эти заявления россиян пока не комментировали в Украине.

Напомним, 1 декабря росСМИ процитировали заявление Путина, который объявил о намерениях создать "зону безопасности" вдоль границы Украины.

Также 1 декабря боец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что ВС РФ закрепляются в Новопавловке, объяснив, почему не удалось выбить россиян.