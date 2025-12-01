Путин поручил ВС РФ создать "зону безопасности" вдоль границы Украины, — росСМИ

Президент России Владимир Путин объявил о намерениях создать "зону безопасности" вдоль линии украинской границы в районе ответственности группировки войск "Север".

Под этой формулировкой речь идет о "необходимости взятия под контроль" приграничных районов трех областей Украины. Об этом лидер Кремля объявил во время совещания с военными ВС РФ 30 ноября, сообщило 1 декабря российское издание "ТАСС".

Вероятно, Путин имел в виду расширение контроля российской армии в приграничных районах Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Вас попросил, помимо прочего, доложить о ситуации, которая складывается в зоне ответственности группировки "Север", имея в виду, что перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы", — обратился лидер Кремля к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову.

Відео дня

Кроме того, кремлевский глава заявил о том, что якобы инициатива по всей линии фронта сейчас принадлежит ВС РФ. Ситуацию, которая сложилась на поле боя, Путин назвал "трагедией для украинского народа". По его словам, российская армия "наращивает давление по всей линии фронта" в зоне так называемой "СВО".

Ранее Путин говорил о "буферной" и "санитарной" зоне на территории Украины

Стоит заметить, что ранее Владимир Путин давал российской армии задание по созданию так называемой "буферной зоны" вдоль границы России и Украины. Так, 22 мая лидер Кремля объявил, что ВС РФ работают над "буферной зоной безопасности" на приграничных участках.

Во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта 2024 года Путин говорил о планах по созданию на территории Украины "санитарной зоны". Тогда политик в частности заявлял о формировании такой зоны, которую "будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства".

Напомним, 1 декабря в Институте изучения войны рассказали, пойдет ли Кремль на мирное соглашение по Украине и согласится ли на прекращение огня.

Также 1 декабря спикер Путина Песков сообщил, когда встретится лидер Кремля с посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.