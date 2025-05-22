"Буферная зона" вдоль границы РФ и Украины: Путин дал ВС РФ новую задачу (видео)

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании "буферной зоны безопасности" вдоль границы России и Украины. Более года назад он хотел сделать "санитарную зону".

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Российские войска ведут эту работу, заявил Путин на совещании с членами правительства.

"Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают", — сказал он.

По словам российского главы, ВС РФ якобы активно подавляют огневые точки противника. Путин также обвинил Украину в "атаках дронами по гражданским объектам".

"С учетом ситуации в Курской, Брянской и Белгородской областях надо начинать работу по восстановлению всего разрушенного", — добавил Путин.

Российский президент не уточнил, что подразумевается под буферной зоной и каким образом ее будут создавать.

Отметим, что во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта 2024 года Путин говорил о планах создать на территориях Украины "санитарную зону".

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о попытках ВС РФ прорвать украинскую оборону. По его данным, оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике.

"Спасибо украинским воинам за стойкость и профессиональную боевую работу", — заметил Сырский.

Напомним, военные РФ на границе с Сумской областью часто отправляют диверсионно-разведывательные группы на квадроциклах.

В Сухопутных войсках России недавно сменили командующего, им стал генерал-полковник Андрей Мордвичев.