"Буферна зона" вздовж кордону РФ і України: Путін дав ЗС РФ нове завдання (відео)

Президент РФ Володимир Путін оголосив про створення "буферної зони безпеки" вздовж кордону Росії та України. Понад рік тому він хотів зробити "санітарну зону".

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Російські війська ведуть цю роботу, заявив Путін на нараді з членами уряду.

"Було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону. Наші збройні сили зараз це завдання вирішують", — сказав він.

За словами російського глави, ЗС РФ нібито активно придушують вогневі точки противника. Путін також звинуватив Україну в "атаках дронами по цивільних об'єктах".

"З урахуванням ситуації в Курській, Брянській і Бєлгородській областях треба починати роботу з відновлення всього зруйнованого", — додав Путін.

Російський президент не уточнив, що мається на увазі під буферною зоною і яким чином її створюватимуть.

Зазначимо, що під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня 2024 року Путін говорив про плани створити на територіях України "санітарну зону".

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про спроби ЗС РФ прорвати українську оборону. За його даними, окупанти зазнали великих втрат у живій силі та техніці.

"Спасибі українським воїнам за стійкість і професійну бойову роботу", — зауважив Сирський.

Нагадаємо, військові РФ на кордоні із Сумською областю часто відправляють диверсійно-розвідувальні групи на квадроциклах.

У Сухопутних військах Росії нещодавно змінили командувача, ним став генерал-полковник Андрій Мордвічев.