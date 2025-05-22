Сухопутні війська РФ очолив Андрій Мордвічев: кар'єра і "подвиги" нового головкому

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов представив особовому складу нового головнокомандувача Сухопутними військами Росії — генерал-полковника Андрія Мордвічева. На думку військових оглядачів, зокрема й російських, саме Мордвічев зробив тактику "м'ясних штурмів" ЗС РФ основною.

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Як повідомила 22 травня газета Міноборони РФ "Красная звезда", під час офіційної церемонії Мродвічеву вручили штандарт командувача.

Мордвічев змінив на посаді генерала армії Олега Салюкова, який 15 травня 2025 року був переведений указом президента Росії на посаду заступника секретаря Ради безпеки РФ. До призначення Мордвічев командував військами Центрального військового округу, а також угрупованням "Центр", що бере участь у бойових діях в Україні.

Білоусов охарактеризував нового головкома як "досвідченого бойового офіцера, який повною мірою розкрив талант воєначальника під час спеціальної військової операції".

Скрін передовиці газети Міноборони РФ "Красная Звезда"

Кар'єра Мордвічева і тактика "м'ясних штурмів"

49-річний Андрій Мордвічев — один із наймолодших генерал-полковників у російській армії. Після 2022 року він різко просунувся по службі, отримавши звання Героя Росії й очоливши Центральний військовий округ. Російські ЗМІ зазначають, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну його кар'єра проходила без особливих відмінностей.

З початком війни він командував частинами 8-ї армії Південного військового округу, які брали участь у штурмі Маріуполя. Під його керівництвом тривала облога міста, унаслідок якої воно було практично повністю зруйноване. За даними Служби безпеки України, саме Мордвічев координував штурм заводу "Азовсталь", де перебували українські військові та цивільні.

Також газета "Красная звезда" називає серед ключових операцій під керівництвом цього воєначальника "звільнення" Авдіївки Донецької області — ще одного міста, повністю зруйнованого під час боїв.

Українські правоохоронні органи звинувачують Мордвічева за трьома статтями Кримінального кодексу, включно зі статтею про ведення агресивної війни, а також покладають на нього відповідальність за руйнування цивільної інфраструктури Маріуполя та участь у плануванні штурму "Азовсталі".

В Україні Мордвічева звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу

Зазначимо, що в середовищі військовослужбовців РФ і деяких Z-блогерів новий головком здобув репутацію фахівця з "м'ясних штурмів", який не шкодує особового складу і не рахується з бойовими втратами. Так, блогер Андрій Морозов, який у лютому 2024 року наклав на себе руки, у соцмережах звинуватив командування ЗС РФ у величезних втратах під час штурму Авдіївки — наводилася цифра в 16 000 осіб. Причому за даними українського командування, втрати окупантів за час штурму Авдіївки становили понад 47 000 солдатів.

Військовий аналітик Ян Матвєєв, якого в Росії назвали "іноагентом", також зазначив, що Мордвічев не гребував тактикою "м'ясних штурмів" в операціях на Донбасі.

"Саме за рахунок нескінченних накатів піхоти та величезних втрат російським військам вдалося дійти до Покровська", — написав він.

Водночас нового головкома у військових колах РФ сприймають як представника нового покоління офіцерів, відкритих до впровадження сучасних технологій, зокрема до активного використання безпілотників на полі бою.

Що означає призначення Мордвічева

Призначення Мордвічева викликає неоднозначну реакцію навіть серед Z-блогерів і російських військових каналів. З одного боку, його називають "ефективним командиром", здатним вести війну за новими правилами, з іншого — вказують на високі втрати та методи ведення бойових дій, що викликають сумніви у частини експертної спільноти. Аналітики зазначають, що його можуть розглядати як можливого наступника Валерія Герасимова на посаді начальника Генштабу ЗС РФ.

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Західні спостерігачі розглядають це кадрове рішення як підготовку до нового етапу воєнних дій, зокрема й можливого літнього наступу, що очікується найближчими місяцями. На думку військових експертів, призначення Мордвічева демонструє прагнення Кремля посилити боєздатність армії й впровадити в командування фігури, більш адаптовані до сучасних реалій війни.

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що Російська армія опинилася під фактичним контролем спецслужб, оскільки президент Володимир Путін перестав довіряти своїм військовим керівникам.