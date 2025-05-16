Новым главкомом Сухопутными войсками ВС РФ стал автор "мясных штурмов"

Генерал-полковник Андрей Мордвичев в 2008 году воевал в Грузии, руководил обстрелами Мариуполя и "ввел в моду" так называемые "мясные штурмы" в российской армии.

Related video

Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Олега Салюкова. Официально, из-за возраста – ему уже 70 лет. Новым главнокомандующим генерал-полковник Андрей Мордвичев, ответственный за штурм и разрушение Мариуполя весной 2022 года.

Но российские СМИ отмечают, что Мордвичев "прославился" также тем, что сделал главным приемом российских войск в Украине тактику "мясных штурмов".

Андрей Мордвичев и Рамзан Кадыров Фото: скриншот

"Именно за счет бесконечных накатов пехоты и огромных потерь российским войскам удалось дойти до Покровска", — написал российский военный аналитик Ян Матвеев.

Мордвичев руководил обстрелами Мариуполя в 2022 году, командуя 8-й общевойсковой армией южного военного округа РФ, что повлекло за собой практически полное разрушение города и беспрецедентное в послевоенной истории Европы количество жертв среди мирного населения.

И по его указанию блокировалась доставка в Мариуполь любой гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания и воды и срывались достигнутые договоренности по эвакуации мирного населения.

Как командующий Сухопутными войсками Мордвичев будет координировать работу военных округов и заниматься усилением Московского и Ленинградского военных округов. Также Мордвичев будет заниматься вопросами демобилизации в случае завершения войны в Украине.

Интересно, но именно Мордвичев якобы рассматривается как замена начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Кроме этого, росСМИ уточняют, что руководителем группировки "Центр" назначен генерал-полковник Валерий Солодчук, руководивший боями в Курской области. С начала полномасштабной войны в Украине он возглавлял 36-ю армию Восточного военного округа и принимал участие в наступлении на Киев с северного направления.

В 2008 году Мордвичев участвовал в войне РФ против Грузии, командуя 28-й мотострелковой бригадой.

В 2023 году Андрей Мордвичев попал под санкции Евросоюза, Швейцарии и Украины за поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Напомним, Фокус писал о том, что уволенный указом президента РФ главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков может быть причастен к авиакатастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.

А, 53-я зенитная ракетная бригада ВС РФ из Курска, имевшая отношение к катастрофе MH17, участвовала войне в Украине.