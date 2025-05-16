Новим головкомом Сухопутних військ ЗС РФ став автор "м'ясних штурмів"

Генерал-полковник Андрій Мордвічев у 2008 році воював у Грузії, керував обстрілами Маріуполя і "ввів у моду" так звані "м'ясні штурми" в російській армії.

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Про це пише російське видання The Moscow Times.

Президент РФ Володимир Путін відправив у відставку головнокомандувача Сухопутних військ ЗС РФ Олега Салюкова. Офіційно, через вік — йому вже 70 років. Новим головнокомандувачем став генерал-полковник Андрій Мордвічев, відповідальний за штурм і руйнування Маріуполя навесні 2022 року.

Але російські ЗМІ зазначають, що Мордвічев "прославився" також тим, що зробив головним прийомом російських військ в Україні тактику "м'ясних штурмів".

Андрій Мордвічев і Рамзан Кадиров Фото: скриншот

"Саме за рахунок нескінченних накатів піхоти і величезних втрат російським військам вдалося дійти до Покровська", — написав російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

Мордвічев керував обстрілами Маріуполя 2022 року, командуючи 8-ю загальновійськовою армією південного військового округу РФ, що призвело до практично повної руйнації міста та безпрецедентної в післявоєнній історії Європи кількості жертв серед мирного населення.

І за його вказівкою блокувалася доставка до Маріуполя будь-якої гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування і води, і зривалися досягнуті домовленості щодо евакуації мирного населення.

Як командувач Сухопутними військами Мордвічев координуватиме роботу військових округів і займатиметься посиленням Московського і Ленінградського військових округів. Також Мордвічев займатиметься питаннями демобілізації в разі завершення війни в Україні.

Цікаво, але саме Мордвічев нібито розглядається як заміна начальнику Генштабу Валерію Герасимову.

Крім цього, росЗМІ уточнюють, що керівником угруповання "Центр" призначено генерал-полковника Валерія Солодчука, який керував боями в Курській області. З початку повномасштабної війни в Україні він очолював 36-ту армію Східного військового округу і брав участь у наступі на Київ із північного напрямку.

У 2008 році Мордвічев брав участь у війні РФ проти Грузії, командуючи 28-ю мотострілецькою бригадою.

У 2023 році Андрій Мордвічев потрапив під санкції Євросоюзу, Швейцарії та України за підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що звільнений указом президента РФ головнокомандувач Сухопутних військ Росії Олег Салюков може бути причетний до авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 у Донецькій області в 2014 році.

А 53-тя зенітна ракетна бригада ЗС РФ із Курська, що мала стосунок до катастрофи MH17, брала участь у війні в Україні.