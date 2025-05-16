Ексголовком Сухопутних військ РФ Олег Салюков причетний до катастрофи MH17, — Bellingcat

Звільнений указом президента головнокомандувач Сухопутних військ Росії Олег Салюков може бути причетним до авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 у Донецькій області 2014 року.

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Такі дані випливають із розслідування видання Bellingcat.

Рішення російського президента Володимира Путіна про звільнення Салюкова пов'язане з тим, що останній вислужив граничні строки військової служби для свого віку і звання.

У травні Салюкову виповниться 70 років, що є граничним віком перебування на генеральській посаді згідно із законодавством РФ. Ще тиждень тому, 9 травня, Салюков командував парадом на честь дня перемоги на Красній площі.

Олег Салюков брав участь у передачі ЗРК "Бук" бойовикам на Донбасі

Розслідувачі Bellingcat вважають, що він міг бути серед відповідальних за відправку підконтрольним Росії бойовикам на Донбасі ЗРК "Бук". Саме з цієї установки було збито літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура. Унаслідок авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Рішення про відправку бойовикам ЗКР "Бук" Салюков ухвалював разом із командувачем військами ППО Сухопутних військ, генерал-лейтенантом Олександром Леоновим. Група робить акцент на тому, що Міністерство оборони РФ несе основну відповідальність за катастрофу MH17.

Вищі військові посади у 2014 році обіймали кілька людей. Серед них — перший заступник міністра оборони Аркадій Бахін, перший заступник міністра Валерій Герасимов, міністр оборони Сергій Шойгу і Путін.

Варто додати, що новим командувачем Сухопутними військами РФ призначено генерал-полковника Андрія Мордвічева. До призначення він очолював угруповання "Центр", що воює в Україні. Олег Салюков не пішов на пенсію, він став заступником секретаря Радбезу РФ.

Нагадаємо, 53-тя зенітна ракетна бригада ЗС РФ із Курська, що мала стосунок до катастрофи MH17, брала участь у війні в Україні.

Міжнародна група, що розслідує катастрофу рейсу МН17, представляла в Гаазі перехоплення розмови президента РФ Володимира Путіна з екс-ватажком "ЛНР" Ігорем Плотницьким. Путіна цікавив перебіг бойових дій.