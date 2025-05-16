Экс-главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков причастен к катастрофе MH17, – Bellingcat

Уволенный указом президента главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков может быть причастен к авиакатастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.

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Такие данные следуют из расследования издания Bellingcat.

Решение российского президента Владимира Путина об увольнении Салюкова связано с тем, что последний выслужил предельные сроки военной службы для своего возраста и звания.

В мае Салюкову исполнится 70 лет, что является предельным возрастом пребывания на генеральской должности согласно законодательству РФ. Еще неделю назад, 9 мая, Салюков командовал парадом в честь дня победы на Красной площади.

Олег Салюков участвовал в передаче ЗРК "Бук" боевикам на Донбассе

Расследователи Bellingcat считают, что он мог быть среди ответственных за отправку подконтрольным России боевикам на Донбассе ЗРК "Бук". Именно из этой установки был сбит самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Решение об отправке боевикам ЗКР "Бук" Салюков принимал вместе с командующим войсками ПВО Сухопутных войск, генерал-лейтенантом Александром Леоновым. Группа делает акцент на том, что Министерство обороны РФ несет основную ответственность за катастрофу MH17.

Высшие военные должности в 2014 году занимали несколько человек. Среди них — первый заместитель министра обороны Аркадий Бахин, первый замминистра Валерий Герасимов, министр обороны Сергей Шойгу и Путин.

Стоит добавить, что новым командующим Сухопутными войсками РФ назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев. До назначения он возглавлял воюющую в Украине группировку "Центр". Олег Салюков не ушел на пенсию, он стал заместителем секретаря Совбеза РФ.

Напомним, 53-я зенитная ракетная бригада ВС РФ из Курска, имевшая отношение к катастрофе MH17, участвовала войне в Украине.

Международная группа, расследующая катастрофу рейса МН17, представляла в Гааге перехват разговора президента РФ Владимира Путина с экс-главарем "ЛНР" Игорем Плотницким. Путина интересовал ход боевых действий.