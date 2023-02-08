Следствие по MH17: в Гааге опубликовали перехват разговора Путина с главарем "ЛНР" (видео)

Во время разговора Путин интересовался военной составляющей и обещал "помочь". В свою очередь, главарь луганских террористов говорил про Медведчука.

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Международная следственная группа, изучающая гибель рейса МН17 2014 года, на пресс-конференции в Гааге обнародовала перехват беседы российского президента Владимира Путина с Игорем Плотницким, экс-главарем "ЛНР". Беседа датирована 15 ноября 2017 года. Об этом сообщается в отчете следствия.

Во время разговора Путин в первую очередь интересовался военной составляющей, задавал вопросы о том, как проходят боестолкновения.

"Обострения периодически есть, но это именно периодически вызвано то сменой дислокации различных воинских частей, но таких, особо жестоких, пока, слава Богу, не было", — ответил Плотницкий на просьбу Путина оценить военное положение.

Плотницкий, в свою очередь, отмечал низкий уровень жизни на захваченной боевиками территории и высказался в поддержку предложения Медведчука об обмене военнопленными.

"Я уже и Александру Владимировичу сказал, может быть мы тогда, я попрошу коллег, которые постараются вам помочь по различным направлениям, чтобы они мне дополнительно доложили, что там происходит", — сказал Путин. Плотницкий также попросил о личной встрече с главой Кремля.

Прежде личные беседы Путина с людьми из "Л/ДНР" не публиковались.

Расследовали в Гааге утверждают, что глава Кремля дал добро на поставку в "ДНР" зенитно-ракетной системы "Бук", из которой боевики впоследствии выпустили ракету по малайзийскому "боингу".

Но пока нет достаточных доказательств, чтобы инициировать какое-либо новое расследование. На текущий момент следствие достигло своего предела и приостановлено.

К тому же, пока Путин остается президентом РФ, у него есть иммунитет, защищающий от уголовного преследования, и он не может быть подозреваемым.

Реакция Украины

"То, о чем все украинцы знали давно, сегодня прозвучало официально как вывод совместной следственной группы по расследованию катастрофы рейса MH17", — прокомментировали это событие в Офисе Генпрокурора Украины, добавив, что именно президент страны-агрессора отдал преступный приказ о поставках вооружения группировкам "ДНР" и "ЛНР", что стало первопричиной трагедии MH17.

Напомним, что у экс-лидеров "ЛДНР" нашлись паспорта, которые выдавались в российском разведведомстве, предположительно в ГРУ. Экс-главари боевиков, такие как Игорь Плотницкий, использовали их как прикрытие для регистрации на авиарейсы.

Ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал обеспечить поражение Путину уже в текущем году.