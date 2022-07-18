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Мир Российско-украинская война

Не Гиркин, а Рунов: у экс-лидеров "ЛДНР" нашлись паспорта, выданные разведкой РФ, — СМИ

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Фото: Facebook | ГРУ РФ выдали Гиркину и Плотницкому поддельные паспорта

Бывшие главари боевиков, в том числе и Игорь Плотницкий, пользовались паспортами прикрытия во время регистрации на авиарейсы. Поддельные документы им могли сделать в ГРУ России.

Бывший главарь донецких боевиков Игорь "Стрелков" Гиркин и лидер "ЛНР" в 2014-2017 годах Игорь Плотницкий пользовались поддельными паспортами "прикрытия", предположительно, выданными Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ — ведомством, ранее известным, как Главное разведывательное управление (ГРУ). Об этом говорится в расследовании проекта Bellingcat и журналистов издания The Insider, опубликованном в понедельник, 18 июля.

Сергей Рунов — паспортом прикрытия с таким именем Гиркин пользовался после возвращения с Донбасса в РФ, говорится в публикации. Выяснить это журналистам помогли несколько фактов. В частности, известно, что в декабре экс-главарь боевиков "ДНР" вместе со своей супругой Мирославой Регинской отправились самолетом из Москвы в Ростов-на-Дону.

"По базе внутренних авиарейсов видно, что, когда Регинская 20 декабря летела из Москвы в Ростов-на-Дону и затем через два дня обратно, она бронировала билеты вместе с Руновым Сергеем Викторовичем, родившимся 12 мая 1970 года", — говорится в расследовании.

Журналисты также утверждают, что Рунов — это фамилия деда Гиркина по материнской линии, а человека с ФИО, указанным в паспорте прикрытия, согласно информации из многочисленных баз данных, не существует. В публикации отмечается, что Гиркин пользовался паспортом на имя Рунова во время поездок за пределы Москвы, в ходе которых он выступал на публичных мероприятиях, посвященных "Новороссии".

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Данные "Сергея Рунова"

Что касается Плотницкого, то, по данным журналистов, его паспорт прикрытия также обнаружился по вине его супруги, Ларисы Плотницкой. Согласно информации расследователей, в ноябре 2014 года Плотницкая вылетела из Ростова-на-Дону вместе с человеком с ФИО Игорь Владимирович Плотников. Дата рождения в паспорте Плотникова была такой же, как и у Плотницкого — 24 июня 1964 года.

"Паспорт "Плотникова" относился к тому же диапазону, что и паспорта, которыми пользовались известные сотрудники ГРУ. Например, паспорт с номером на одну цифру ниже "Плотникова" — 4514500473 — на имя Алексеев Николай Константинович (07.04.1980 года рождения) использовал сотрудник ГРУ в Нидерландах во время неудавшейся кибер-операции против ОЗХО в 2018 году", — утверждают журналисты, допустив, что паспорт Плотницкого также выдан ГРУ.

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Данные "Игоря Плотникова"

Напомним, ранее Гиркин признал, что "специальная военная операция" Кремля, как называют в России полномасштабную войну против Украины, "полностью провалилась". Бывший главарь донецких боевиков неоднократно критиковал действия российских властей в ходе этой военной кампании.

Что касается Плотницкого, то его в январе этого года украинский суд приговорил к пожизненному тюремному заключению по делу о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Тогда погибли все 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины, находившихся на борту. В 2018 году Служба безопасности Украины сообщила, что Плотницкий выехал с Донбасса на территорию РФ.

Также мы писали о том, как в прошлом году в Верховной Раде предложили признать ГРУ РФ террористической организацией.