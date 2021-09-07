В Раде хотят признать ФСБ и ГРУ России террористическими организациями

Среди терактов, к которым могут быть причастны спецслужбы РФ – сбитие МН17 на Донбассе, взрывы в Волновахе и Лозовой, а также обстрелы Мариуполя и Краматорска.

Пять народных депутатов из фракций "Слуга народа" и "За майбутне" зарегистрировали 7 сентября в парламенте проект постановления ВР №6001.

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Согласно этому документу, Верховная Рада должна признать Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ) Вооруженных сил РФ террористическими организациями.

Рада также должна обратиться в Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой признать ФСБ и ГУР террористическими организациями.

Отметим, что любой из постоянных членов Совета безопасности ООН может наложить вето на принимаемое советом решение. Таких членов пять: Китай, РФ, Соединенное королевство, США и Франция. Таким образом, Совбез ООН не сможет принять решение, о котором его хотят просить украинские нардепы.

Обосновывая свое предложение, авторы проекта №6001 пишут в пояснительной записке, что в Украине террористическая угроза сейчас связана только с агрессивными действиями России, с поддержкой ею "квазигосударственных образований "ДНР" и "ЛНР", а также организаций сепаратистского толка, вроде "Харьковских партизан" и других".

Они перечисляют события, которые считают террористическими актами:

17.07.2014 — сбитие пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" MH17;

03.08.2014 — подрыв коммуникаций ГП "Завод им. В.А. Малышева";

17.09.2014 — взрывы вблизи Лозовского военкомата;

13.01.2015 — уничтожение пассажирского автобус в районе Волновахи Донецкой обл.;

24.01.2015 — обстрелы жилых массивов Мариуполя;

10.02.2015 — обстрелы Краматорска.

Все эти события произошли при "непосредственном руководстве и участии кадровых офицеров ФСБ и ГРУ".

Напомним, специалисты по компьютерной безопасности обнаружили в интернете незащищенные персональные данные 1,9 млн человек, которые были "слиты" из базы данных ФБР США. Предполагается, что этих людей подозревают в причастности к террористической деятельности.

Группа ученых разработала алгоритмы искусственного интеллекта, при помощи которых компьютер может предсказывать теракты в разных регионах.