Компьютер против терроризма: ИИ научили предсказывать теракты по всему миру

Спецслужбы смогут использовать ИИ-алгоритм для борьбы с террористическими организациями, узнавая о готовящихся атаках минимум за неделю до их совершения.

Международная группа ученых разработала алгоритмы, при помощи которых компьютер может предсказывать теракты в самых разных регионах.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Результаты исследование были опубликованы в журнале Science Advances.

В 2001 году около 3000 человек погибли в результате терактов во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. С тех пор многие исследователи пытаются понять, что движет террористами и как можно предсказать их поведение в будущем, чтобы предотвращать катастрофы. Доктор Андре Пайтон из Чжэцзянского университета (Китай) вместе с коллегами нашел способ улучшить работу искусственного интеллекта в этой сфере.

Ученые разработали структуру для прогнозирования терактов по всему миру, предварительно изучив случаи террористических атак, которые произошли в период с 2002 по 2016 годы (т.е. на протяжении 795 недель) в 13-ти регионах, включая все субконтинентальные регионы, указанные в Глобальной базе данных о терроризме (GTD), и Западную Африку. Для каждого региона построили прогностические модели, которые позволяют выявлять, оценивать и сравнивать роль основных движущих террористических сил.

[ + – ] Структура для прогнозирования терактов

Исследователи подготовили интерпретируемый древовидный алгоритм машинного обучения с так называемым градиентным усилением. Чтобы охватить все регионы мира, потенциально затронутые терроризмом в течение длительного периода времени, авторы разбили регионы на ячейки, каждая из которых охватывает территорию размером 50 × 50 км и задали временной параметр в 795 недель. Далее в работу включался древовидный алгоритм машинного обучения, анализировавший вероятности возникновения терактов (и ответных мер) в каждой ячейке понедельно по всему миру.

Алгоритм брал во внимание 20 структурных характеристик — постоянных во времени переменных, которые учитывают влияние, например, валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, — и 14 процедурных характеристик — динамических переменных, которые учитывают тот факт, что террористическая деятельность в прошлом влияет на риск терроризма в будущем.

По мнению доктора Пайтона, нейросеть может превзойти экономные модели (parsimonious models), используя лишь процедурные функции, выбор которых, однако, критически важен. Согласно предварительным выводам, алгоритм понял сложную связь между локальными и глобальными факторами терроризма, поэтому власти разных стран смогут использовать его прогнозы для предотвращения терактов. Кроме того, машинное обучение моделей позволяет ИИ выбирать разные гиперпараметры для конкретных регионов.

[ + – ] Карта терактов, которые произошли с 2002 по 2016 годы Фото: Science advances

"Мы заметили, что некоторые характеристики стабильны, тогда как другие более изменчивы в зависимости от региона. Это позволило нам лучше понять региональные сходства и различия основных движущих сил терроризма", — цитирует Пайтона TechXplore.

Как отмечают ученые, машинные алгоритмы достаточно эффективно предсказывают события на территориях, которые многократно подвергались атакам, однако им сложно строить прогнозы для регионов, в которых терактов не было уже долгое время. Такой дисбаланс данных снижает точность моделей, однако ее можно достичь, применяя дополнительные параметры.

Ученые определили две главные цели терроризма: запугивание и провоцирование. В первом случае террористы пытаются заставить выполнять свои требования, а во втором — заставить контратаковать с ними. В обоих случаях они используют насилие как средство коммуникации.

Исследователи также выделили 6 главных переменных, которые увеличивают вероятность терактов:

Близость к столице, крупным городам и дорогам для более быстрого распространения месседжа. Географическое преимущество террористов — они часто скрываются в труднодоступных местах и могут выбирать цели для запугивания поближе к своей базе. Экономическая активность региона — чем более развита страна, тем больше ущерба может нанести теракт. Вероятность эскалации конфликта — террористы регулярно пытаются развязать локальные войны, чтобы потом вербовать новых последователей. Политический режим и показатель ВВП — уровень демократичности влияет на выбор террористами стратегии действий. Локальное закрепление — вероятность повторения терактов во многом зависит от того, смогла ли организация создать ячейки в том или ином регионе.

"Мы надеемся, что наша работа сможет открыть путь к развитию методов прогнозирования машинного обучения, чтобы лучше понять, что движет террористами и предотвратить события, которые ежегодно уносят жизни тысяч людей", — отметили авторы в статье.

Ранее ученые научили ИИ предсказывать развитие агрессивного рака. Зная заранее, как будет развиваться болезнь пациента, врачи смогут назначить самое эффективное лечение.