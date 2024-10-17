"Полная чушь": эксперт высказал мнение по поводу угрозы ИИ для человечества

Профессор Ян Лекун полагает, что ИИ даже не достиг уровня "умственных" способностей кошки.

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Пионер ИИ Ян Лекун не считает, что искусственный интеллект на самом деле находится на грани того, чтобы стать разумным. Об этом сообщает techcrunch.com.

Лекун — профессор Нью-Йоркского университета, старший научный сотрудник Meta и лауреат престижной премии имени А. М. Тьюринга — открыто высказывал свой скептицизм и раньше, например, написав в Twitter, что прежде чем беспокоиться о контроле сверхразумного ИИ, "нам нужно иметь хотя бы намек на дизайн системы, которая будет умнее кошки".

Он подробно изложил свое мнение в интервью The Wall Street Journal, где ответил на вопрос о том, станет ли ИИ достаточно умным, чтобы представлять угрозу для человечества, сказав: "Извините меня за мой французский, но это полная чушь".

Лекун утверждает, что современным большим языковым моделям (БЯМ) не хватает некоторых ключевых возможностей и поэтому они не достигли даже уровня кошки. Он имеет ввиду постоянную память, способность рассуждать, планировать и понимать физический мир. По его мнению, БЯМ просто демонстрируют то, как люди могут манипулировать языком, но они не являются "умными", и они никогда не приведут человечество к настоящему искусственному общему интеллекту (ИОИ).

Дело не в том, что профессор Ян Лекун полный скептик ИОИ, пишет СМИ. Однако он сказал, что потребуются новые подходы, чтобы этого достичь, указав на новые методы обработки видео реального мира, разрабатываемые его группой фундаментальных исследований ИИ в Meta.

Ранее мы писали о том, что ИИ будет работать на ядерной энергии, т.к. 7 реакторов обеспечат мощность 500 МВт. Решение Google отражает растущие потребности в энергии для технологий искусственного интеллекта, которые требуют значительных и непрерывных поставок энергии.