"Повна нісенітниця": експерт висловив думку з приводу загрози ШІ для людства

Професор Ян Лекун вважає, що ШІ навіть не досяг рівня "розумових" здібностей кішки.

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Піонер ШІ Ян Лекун не вважає, що штучний інтелект насправді перебуває на межі того, щоб стати розумним. Про це повідомляє techcrunch.com.

Лекун — професор Нью-Йоркського університету, старший науковий співробітник Meta і лауреат престижної премії імені А.М. Тюрінга — відкрито висловлював свій скептицизм і раніше, наприклад, написавши в Twitter, що перш ніж турбуватися про контроль надрозумного ШІ, "нам потрібно мати хоча б натяк на дизайн системи, яка буде розумнішою за кішку".

Він докладно виклав свою думку в інтерв'ю The Wall Street Journal, де відповів на запитання про те, чи стане ШІ достатньо розумним, щоб становити загрозу для людства, сказавши: "Вибачте мене за мою французьку, але це повна нісенітниця".

Лекун стверджує, що сучасним великим мовним моделям (ВММ) бракує деяких ключових можливостей і тому вони не досягли навіть рівня кішки. Він має на увазі постійну пам'ять, здатність міркувати, планувати і розуміти фізичний світ. На його думку, БЯМ просто демонструють те, як люди можуть маніпулювати мовою, але вони не є "розумними", і вони ніколи не приведуть людство до справжнього штучного спільного інтелекту (ШСІ).

Річ не в тім, що професор Ян Лекун повний скептик ШСІ, пише ЗМІ. Однак він сказав, що знадобляться нові підходи, щоб цього досягти, вказавши на нові методи обробки відео реального світу, які розробляє його група фундаментальних досліджень ШІ в Meta.

Раніше ми писали про те, що ШІ працюватиме на ядерній енергії, оскільки 7 реакторів забезпечать потужність 500 МВт. Рішення Google відображає зростаючі потреби в енергії для технологій штучного інтелекту, які вимагають значних і безперервних поставок енергії.