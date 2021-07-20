Врачи могут отдохнуть. ИИ научили предсказывать развитие агрессивного рака

Автоматизированная система поможет врачам поставить точный диагноз и избавит многих больных от лучевой или химиотерапиии, хотя еще требует доработки.

Датские ученые научили искусственный интеллект прогнозировать появление агрессивного рака груди для конкретного человека. О таком исследовании сообщило издание "Technology".

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Машинный алгоритм, разработанный в Техническом университете Дании автоматически анализирует изображение тканей пациента и опредеяет по особым биомаркерам, через какое время у него может развиться болезнь. ИИ нацелен на выявление третьего негативного подтипа, который проявляется в 15% случаев рака груди и оставляет всего 5% шанс на выживание, ведь раковые клетки не реагируют на медикаментозное лечение.

Во многих странах, в том числе в Дании, изображения с образцами тканей изучают "вручную" и не хранят в цифровом виде, команда во главе с доктором Джеппе Тагаардом решила исправить это, сотрудничая с двумя больницами и компанией Visiopharm. Новый алгоритм должен ускорить процесс и компенсировать нехватку профильных специалистов. Его уже проверили на наборе данных о 257 пациентов, собранным в 2004 году.

Как правило, врачи обращают внимание на специфические биологические маркеры, которые показывают, насколько иммунная система способна бороться с опухолью, и назначают самые эффективные средства для каждого пациента. Людям с сильным иммунитетом не нужно проходить изнурительное лечение химиотерапией или лучевой терапией.

[ + – ] Изображения образцов тканей с биомаркерами

"Наша система искусственного интеллекта будет объективной и последовательной в оценке и, следовательно, станет ценным инструментом для патологоанатомов при выполнении оценок вручную, которые также зависят от опыта патологоанатомов", — подчеркунл Джепп Тагаард. — "Таким образом, алгоритм может помочь обеспечить большее равенство в лечении рака, независимо от того, в какой части мира находятся пациенты".

Алгоритм состоит из нескольких частей, в которых детектор иммунных клеток выполняет разные функции. К примеру, ИИ может подсчитать количество клеток на квадратный миллиметр, убедиться, что клетки находятся рядом с опухолью, а не внутри нее или в мертвой ткани это позволит убедиться, что клетки реагируют на опухоль и не просто воспалились. Джепп Тагаард добавил: ученым было сложно составить алгоритм из-за большого количества вариаций и исключений из правила.

"Потенциал алгоритма велик, так как это первый раз, когда разрабатывается система искусственного интеллекта, которая действительно следует рабочему процессу, требуемому патологоанатомами", — рассказал один из руководителей лаборатории профессор Сорен Хауберг.

Алгоритм требует доработки, прежде чем его можно будет полноценно использовать для лечения больных. Ученые намерены обучить ИИ при помощи большего количества изображений, чтобы свести вероятность ошибки к минимуму.

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