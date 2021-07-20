Лікарі можуть відпочити. ШІ навчили передбачати розвиток агресивного раку

Автоматизована система допоможе лікарям поставити точний діагноз і позбавить багатьох хворих від променевої або хіміотерапії, хоча вона ще потребує доопрацювання.

Данські вчені навчили штучний інтелект прогнозувати появу агресивного раку грудей для конкретної людини. Про таке дослідження повідомило видання Technology.

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Машинний алгоритм, розроблений у Технічному університеті Данії, автоматично аналізує зображення тканин пацієнта та визначає з особливих біомаркерів, через який час у нього може розвинутися хвороба. ШІ націлений на виявлення третього негативного підтипу, який проявляється в 15% випадків раку грудей і залишає лише 5% шанс на виживання, адже ракові клітини не реагують на медикаментозне лікування.

У багатьох країнах, у тому числі в Данії, зображення зі зразками тканин вивчають "вручну" та не зберігають у цифровому вигляді. Команда на чолі з доктором Джепп Тагаардом вирішила виправити це, співпрацюючи з двома лікарнями та компанією Visiopharm. Новий алгоритм повинен прискорити процес і компенсувати брак профільних фахівців. Його вже перевірили на наборі даних про 257 пацієнтів, зібраному в 2004 році.

Як правило, лікарі звертають увагу на специфічні біологічні маркери, які показують, наскільки імунна система здатна боротися з пухлиною, і призначають найефективніші засоби для кожного пацієнта. Людям із сильним імунітетом не потрібно проходити виснажливе лікування хіміотерапією або променевою терапією.

[ + – ] Зображення зразків тканин із біомаркерами

"Наша система штучного інтелекту буде об'єктивною та послідовною в оцінці та, отже, стане цінним інструментом для патологоанатомів при виконанні оцінок вручну, які також залежать від досвіду патологоанатомів, — підкреслив Джепп Тагаард. — Таким чином, алгоритм може допомогти забезпечити більшу рівність у лікуванні раку, незалежно від того, у якій частині світу перебувають пацієнти".

Алгоритм складається з декількох частин, у яких детектор імунних клітин виконує різні функції. Наприклад, ШІ може підрахувати кількість клітин на квадратний міліметр, переконатися, що клітини знаходяться поруч із пухлиною, а не всередині неї або в мертвій тканині. Це дозволить переконатися, що клітини реагують на пухлину та не просто запалилися. Джепп Тагаард додав: вченим було складно скласти алгоритм через велику кількість варіацій і винятків із правила.

"Потенціал алгоритму великий, оскільки це перший раз, коли розробляється система штучного інтелекту, яка дійсно слідує робочому процесу, необхідному патологоанатомам", — розповів один із керівників лабораторії професор Сорен Хауберг.

Алгоритм вимагає доопрацювання, перш ніж його можна буде повноцінно використовувати для лікування хворих. Вчені мають намір навчити ШІ за допомогою більшої кількості зображень, щоб звести ймовірність помилки до мінімуму.

Раніше Фокус писав, як працює ШІ-система DELPHI, що прогнозує розвиток технологій. Вона використовує наукові статті та визначає, які інновації мають потенціал.