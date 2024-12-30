Настигает молодых и пожилых: ученые заявили, что смертельный рак все чаще поражает женщин

В последние годы, по данным ВОЗ, различные виды рака все чаще начинают проявляться у людей по всему миру. Недавно ученые обнаружили, что один из них все чаще поражает женщин различного возраста, проявляя себя лишь на последней стадии.

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Недавнее исследование, продолжавшееся почти два десятилетия, выявило растущую проблему в борьбе с раком молочной железы: увеличение числа диагнозов на поздних стадиях у женщин самых разных возрастов. Такие данные свидетельствуют о том, что ранний скрининг на наличие опасной болезни попросту не действует, ставя под угрозу жизни миллионов женщин, пишет StudyFinds.

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Проанализировав данные более 71 миллиона американских женщин за период с 2004 по 2021 год, авторы исследования, опубликованного в журнале Radiology, отмечают тревожный рост числа диагнозов IV стадии болезни — случаев, когда рак уже метастазировал в отдаленные части тела. Это особенно пугающе, поскольку выживаемость резко падает с 99% при выявлении ранних стадий до всего 31% при распространении заболевания, заявили ученые.

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У женщин в возрасте от 20 до 39 лет наблюдался самый резкий ежегодный рост числа диагнозов на поздних стадиях, увеличиваясь на 2,91% в год в течение исследуемого периода. Хотя рак молочной железы по-прежнему встречается реже в этой молодой демографической группе, последствия позднего выявления попросту катастрофичны, считают ученые. Пандемия COVID-19 еще больше осложнила работы по выявлению болезни. К апрелю 2020 года показатели скрининга рака молочной железы снизились почти на 99%, что легко может привести к задержке диагностики и ухудшению исходов в долгосрочной перспективе.

Наиболее остро последствия пандемии ощутили пожилые женщины из числа меньшинств: резко снизилась частота выявления заболевания среди женщин в возрасте 75 лет и старше. Среди других факторов, способствующих постановке диагноза на поздней стадии, ученые выделили отсутствие целостной национальной программы скрининга, противоречивые рекомендации, а также повышенные риски, связанные с изменением репродуктивной модели и ростом уровня ожирения. Существующие рекомендации, например, не советующие проводить плановые скрининги женщинам старше 74 лет, также могут ограничивать возможности раннего выявления для групп риска.

Авторы исследования подчеркнули острую необходимость переосмысления стратегий выявления рака молочной железы, особенно для молодых женщин и малообеспеченных слоев населения. Как отметила доктор Дебра Л. Монтичиоло, одна из авторов исследования, менее половины женщин проходят ежегодные скрининги, в результате чего многие из них подвергаются риску выявления его лишь на поздних стадиях. Она отмечает: "У нас попросту нет возможности отсеять ранние стадии рака молочной железы у огромного количества женщин, которые придут на диагностику позже".

Подводя итоги своих результатов, авторы настаивают на повышении осведомления по поводу своевременной диагностики среди женщин всех возрастов, особенно на фоне прошедшей пандемии, которая значительно сбавила ее темпы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.