Забытое снова стало актуальным: чем ученые хотят победить глобальный кризис антибиотиков

Всемирная проблема супербактерий продолжает набирать обороты, подталкивая ученых к поиску новых лекарств или же альтернативам уже имеющимся. В попытке победить их, они обратили свой взор на забытый, но эффективный и необычный метод лечения.

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Ученые все чаще исследуют возможную альтернативу традиционным антибиотикам — бактериофаги. Эти вирусы, нацеленные исключительно на бактерии, могут произвести революцию в лечении бактериальных инфекций, особенно в условиях растущей устойчивости к антибиотикам. Бактериофаги известны с 1917 года и широко использовались до того, как антибиотики стали доминировать в медицине. Сегодня они вызывают новый интерес, поскольку ученые пытаются справиться с растущей угрозой супербактерий, устойчивых к лекарствам, пишет Scientific American.

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Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, так называемые супербактерии усложняют лечение инфекций, поскольку врачи ищут им альтернативы, и с 1990 года ежегодно убивают около миллиона человек. Их устойчивость к антибиотикам, усугубляемая их неправильным использованием в здравоохранении и сельском хозяйстве, представляет собой серьезную проблему.

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Лечили болезнь и поумнели: ученые обнаружили необычное свойство антибиотика

Всемирная организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций обнародовали мрачные прогнозы, согласно которым к 2050 году миллионы людей могут ежегодно умирать от бактериальных инфекций, не поддающихся лечению, если не будут разработаны новые решения. Больницы, где стерильная среда способствует развитию супербактерий, и сельскохозяйственный сектор, где широко используются антибиотики, вносят значительный вклад в этот кризис.

Бактериофаги предлагают ученым уникальное решение благодаря своей способности развиваться вместе с бактериями. В то время как бактерии сравнительно быстро вырабатывают защиту от антибиотиков, бактериофаги адаптируются в ответ, сохраняя свою эффективность. В настоящее время исследователи проводят испытания, чтобы оценить потенциал фагов в борьбе с такими патогенами, как шигелла и устойчивый к антибиотикам энтерококк. Кроме того, в пищевой промышленности уже используются спреи на основе фагов, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для целей обеззараживания, хотя в США пока не разрешено их применение в медицине.

Интерес к фаговой терапии резко возрос после того, как в 2015 году Том Паттерсон, боровшийся с инфекцией, устойчивой к антибиотикам, выздоровел после комбинированного лечения фагами и антибиотиками. Этот случай стал серьезным событием, подтолкнувшим ученых всего мира к дальнейшим исследованиям и клиническим испытаниям.

Тем не менее, проблемы с внедрением таких методов остаются. Нормативно-правовая база пока не приспособлена к динамичной природе фаговой терапии, поскольку фаги размножаются и эволюционируют в организме, что усложняет дозировку и стандартизацию. Возрождение фаговой терапии представляет собой возвращение к историческому подходу, но требует современной точности для обеспечения безопасности и эффективности.

Потенциал генной инженерии для расширения возможностей фагов еще больше повышает ее привлекательность для фармацевтических компаний, несмотря на этические и технические препятствия. По мере развития исследований есть надежда, что этот инновационный подход сможет дополнить или даже заменить антибиотики в борьбе с непобедимыми бактериальными инфекциями.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.