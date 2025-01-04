Миллионы людей неправильно запускают посудомоечную машину: эксперт рассказал, в чем тут дело

Эксперт назвал популярный цикл, используемый миллионами людей, который на самом деле никогда не стоит запускать.

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Мытье посуды — рутина, которая не нравится многим. Поэтому появление посудомоечной машины стало настоящим праздником для тех, кто не любит это занятие. Однако теперь эксперты утверждают, что все это время люди неправильно использовали свои посудомоечные машины, пишет Daily Mail.

Исследование стало частью обзора тестирования продукции журнала "Which?". В результате ученые обнаружили, что большинство людей используют быстрый цикл мойки, который на самом деле не следовало бы запускать — он может стоить пользователям времени и денег.

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Эксперты обнаружили, что время, сэкономленное при использовании этого популярного цикла быстрой мойки в посудомоечной машине, имеет свою цену. Испытания показали, что циклы быстрой мойки на самом деле омывают и сушат хуже, при этом потребляя больше энергии и воды — то есть обходятся дороже, чем основная и экологическая мойка.

Отметим, что исследование было опубликовано вскоре после того, как эксперты опубликовали 11-шаговое руководство по загрузке посудомоечной машины. Известно, что все посудомоечные машины имеют три основных цикла:

основной/автоматический;

эко;

быстрая мойка.

В среднем основной цикл занимает около 2 часов 30 минут, эко-режим — около 3 часов 55 минут, быстрые циклы, как правило, разнятся по длительности, но в среднем занимают около часа. В ходе исследования эксперты протестировали эти циклы, проведя мгновенный тест трех моделей известных брендов.

Результаты анализа показывают, что быстрая мойка очищает менее эффективно, чем основная программа: 74% против 83%. Эксперты также обнаружили, что быстрый цикл менее эффективно справляется с сушкой посуды: 76% против 82%; а также оставляет больше пятен и разводов на посуде.

Исследователи пришли к выводу, что быстрый цикл попросту не моет и не сушит посуду также хорошо, как другие циклы, при этом потребляя больше ресурсов. Простыми словами, быстрый цикл менее эффективен, при этом обходится пользователям дороже. Эксперты также отмечают, что единственным плюсом такого режима действительно является лишь экономия времени.

К слову, ученые предупреждают, что быстрый режим менее эффективен не только в посудомоечных машинах, но также и в сушильных машинах. Дело в том, что подобные режимы часто потребляют больше энергии в сравнении со стандартными программами, а также часто не высушивают белье полностью.

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