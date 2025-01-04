Мільйони людей неправильно запускають посудомийну машину: експерт розповів, у чому тут справа

Експерт назвав популярний цикл, використовуваний мільйонами людей, який насправді ніколи не варто запускати.

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Миття посуду — рутина, яка не подобається багатьом. Тому поява посудомийної машини стала справжнім святом для тих, хто не любить це заняття. Однак тепер експерти стверджують, що весь цей час люди неправильно використовували свої посудомийні машини, пише Daily Mail.

Дослідження стало частиною огляду тестування продукції журналу "Which?". У результаті вчені виявили, що більшість людей використовують швидкий цикл мийки, який насправді не варто було б запускати — він може коштувати користувачам часу і грошей.

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Експерти виявили, що час, зекономлений під час використання цього популярного циклу швидкого миття в посудомийній машині, має свою ціну. Випробування показали, що цикли швидкого миття насправді омивають і сушать гірше, водночас споживаючи більше енергії та води — тобто обходяться дорожче, ніж основне та екологічне миття.

Зазначимо, що дослідження було опубліковано незабаром після того, як експерти опублікували 11-кроковий посібник із завантаження посудомийної машини. Відомо, що всі посудомийні машини мають три основні цикли:

основний/автоматичний;

еко;

швидке миття.

У середньому основний цикл займає близько 2 годин 30 хвилин, екорежим — близько 3 годин 55 хвилин, швидкі цикли, як правило, різняться за тривалістю, але в середньому займають близько години. Під час дослідження експерти протестували ці цикли, провівши миттєвий тест трьох моделей відомих брендів.

Результати аналізу показують, що швидке миття очищає менш ефективно, ніж основна програма: 74% проти 83%. Експерти також виявили, що швидкий цикл менш ефективно справляється з сушінням посуду: 76% проти 82%; а також залишає більше плям і розводів на посуді.

Дослідники дійшли висновку, що швидкий цикл просто не миє і не сушить посуд так само добре, як інші цикли, при цьому споживаючи більше ресурсів. Простими словами, швидкий цикл менш ефективний, при цьому обходиться користувачам дорожче. Експерти також зазначають, що єдиним плюсом такого режиму дійсно є лише економія часу.

До речі, вчені попереджають, що швидкий режим менш ефективний не тільки в посудомийних машинах, але також і в сушильних машинах. Річ у тім, що подібні режими часто споживають більше енергії порівняно зі стандартними програмами, а також часто не висушують білизну повністю.

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