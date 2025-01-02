Обмануті мільйони людей: експерти з'ясували правду про аерогрилі, про яку ніхто не знав

Мультипечі без сумніву стали одним із найпопулярніших гаджетів минулого року, але вчені помітили нестикування.

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Відтоді як мультипечі або аерогрилі вперше з'явилися на ринку, вони встигли завоювати любов споживачів. Тепер безліч людей на планеті вважають цей гаджет необхідним для кухні, але в новому дослідженні експерти виявили інформацію про мультипечі, яка вводить в оману користувачів, пише Daily Mail.

Одна з причин, чому аерогрилі завоювали серця споживачів, полягає в тому, що гаджет використовує для приготування їжі гаряче повітря замість гарячої олії. У результаті користувачі отримують швидшу і здорову альтернативу фритюрницям.

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Попри всі плюси мультипечі, у новому дослідженні вчені також виявили одне нестикування — інформацію про гаджет, яка ввела в оману мільйони користувачів по всьому світу. Дослідники зазначають, що інформація стосується місткості пристрою.

Річ у тім, що більшість виробників вказують місткість аерогриля в літрах, що вводить користувачів в оману, оскільки не весь внутрішній простір гаджета може бути використано. Експерти провели лабораторний тест, у якому виміряли місткість продуктів у грамах. Результати показують, що реальна місткість, як правило, становить від 60% до 80% від заявленої виробниками.

Експерти зазначають, що найменші фритюрниці, як правило, вміщують лише до 400 грамів продуктів. Для довідки, це близько двох порцій чипсів і приблизно еквівалентно кількості продуктів, яку ви можете помістити на два дека в духовці.

Дослідники виявили, що для приготування їжі на двох і більше осіб варто використовувати подвійні аерогрилі, чия місткість, як правило, більша. Утім, учені також виявили, що мультипечі з великими зовнішніми розмірами насправді можуть мати менше місця для приготування їжі. У середньому ж місткість аерогрилів становить від 0,6 до 2,3 кг продуктів.

Зазначимо, що це дослідження стало частиною огляду тестування продукції журналу Which? За словами редактора журналу Гаррі Роуза, щороку вони проводять суворі та незалежні тести, розкриваючи секрети та розвінчуючи міфи — це допомагає людям ухвалити правильне рішення щодо купівлі.

Раніше дослідники з Бірмінгемського університету також виявили, що аерогрилі створюють лише малу частину забруднення повітря в приміщенні, порівняно з іншими способами приготування їжі. У своєму дослідженні команда приготувала курячу грудку п'ятьма популярними способами, включно з кип'ятінням, смаженням на повітрі та смаженням на сковороді. Результати аналізу засвідчили, що використання аерогриля виробляє найменшу кількість твердих частинок і летких органічних речовин серед усіх п'яти досліджених способів.

Раніше вчені також виявили, що забруднювачі повітря в приміщенні можуть збільшити ризик виникнення кількох захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що в пиві, солі та чайних пакетиках знайдено те, що викликає рак.