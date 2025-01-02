У пиві, солі та чайних пакетиках знайдено те, що викликає рак: про що йдеться

Дослідники склали список із 10 продуктів із високим вмістом мікропластику, що викликає рак, а також розповіли, чим їх можна замінити.

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Відтоді як люди вигадали пластик минуло трохи більше ніж 150 років, але за цей час він став справжньою проблемою для всього світу: крихітні частинки пластику вже виявили скрізь — у ґрунті, воді, повітрі та навіть наших власних тілах, пише Daily Mail.

Мікропластик — крихітні шматочки пластику завдовжки не більше 5 міліметрів. Попередні дослідження вже пов'язали мікропластик із вищим ризиком розвитку пластику, пошкодженням ДНК і клітин, а також іншими проблемами зі здоров'ям.

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Основна проблема полягає в тому, що більшість харчів та напоїв зберігаються в пластикових контейнерах і містять крихітні частинки мікропластику, але в деяких продуктах і концентрація значно вища.

Тепер дослідники назвали 10 широко споживаних продуктів і напоїв із високим вмістом мікропластику. На щастя, вони також назвали альтернативи, які є більш безпечними та корисними. До списку увійшли такі продукти, як пиво і сіль, а також морепродукти, які вже давно відомі високим вмістом мікропластику. Зазначимо, що список склала експертка з мікропластику та його впливу на людину Беатріс, також відома як"антипластикова леді".

Морепродукти

Дослідники виявили, що кількість мікропластику у Світовому океані подвоюється кожні шість років. На жаль, усі ці крихітні частинки потрапляють у морепродукти, які потім опиняються на нашому столі. Вважається, що найбільша кількість мікропластику міститься в таких морепродуктах, як:

молюски;

краби;

мідії;

майже всі види риб.

Раніше дослідження показало, що люди, які споживають велику кількість молюсків, споживають близько 11 000 частинок мікропластику щорічно. На жаль, морепродукти також стали одним із тих пунктів у списку, які надзвичайно важко замінити. І все ж експерти радять скоротити споживання морепродуктів і постаратися уникати високообробленої риби.

Сіль

Беатріс зазначає, що необроблена сіль містить велику кількість мікропластику. Раніше дослідники виявили, що звичайна столова сіль у США насправді містить значно менше пластику, ніж більш оброблена.

Експерти зазначають, це пов'язано з тим, що неочищена сіль містить пластикове забруднення з океанів, з яких її видобувають, і в цьому разі обробка фактично видаляє більшу частину цього мікропластику.

На жаль, рожева гімалайська морська сіль, популярна завдяки високому вмісту мінералів і "користі для здоров'я", особливо багата на мікропластик через методи видобутку, які використовуються для її видобутку.

Оброблені молочні продукти

Експерти вважають, що чим далі їжа від свого первісного джерела, тим більше вона контактує з пластиком. Раніше вчені виявили, що в сильно оброблених молочних продуктах, наприклад, у порошковому сирі або звичайному молоці, міститься значно більше мікропластику, ніж у мінімально оброблених альтернативах.

У результаті дослідники радять віддавати перевагу молочним продуктам, які менш оброблені. Водночас варто пам'ятати, що "сирі" або непастеризовані молочні продукти несуть у собі свої власні ризики для здоров'я.

Дитяче пюре

Баночки та пакети з пюре для дітей популярні в усьому світі, проте пакетоване паковання виділяє мікропластик, який потім потрапляє до перетертих фруктів та овочів. За словами Беатріс, тепло експоненціально збільшує кількість токсичних хімікатів і мікропластику, що потрапляють у цю їжу, а пакети з дитячим пюре нагріваються і пастеризуються у своїх упаковках.

У результаті дослідники радять відмовитися від пакетованих пюре і давати дітям більше свіжих і необроблених фруктів та овочів.

Їжа в реторт-пакетах

Зазвичай у таких пакетах готують і продають такі продукти, як тунець і квасоля — на жаль, у результаті в продуктах міститься неймовірна кількість мікропластику. Експерти радять уникати такої їжі та віддавати перевагу сушеним бобам, сочевиці та готувати їх самостійно. Також учені радять скоротити споживання тунця.

Чай у нейлонових пакетиках

Нейлонові чайні пакетики виділяють величезну кількість мікропластику у вашу гарячу чашку чаю. В одному дослідженні вчені виявили, що замочування одного нейлонового чайного пакетика у воді температурою 93,3 градуса за Цельсієм призводить до виділення 11,6 мільярда мікропластиків і 3,1 мільярда нанопластиків.

Експерти радять віддавати перевагу листовому чаю, а також використовувати багаторазове ситечко з нержавіючої сталі.

Оброблене м'ясо

В іншому дослідженні вчені перевірили вміст мікропластику в різних м'ясних продуктах і виявили, що продукти з високим ступенем перероблення містять найбільше мікропластику на грам. Йдеться про такі продукти, як креветки в паніруванні, курячі нагетси та рослинні білкові нагетси.

Експерти радять віддавати перевагу продуктам, які пройшли мінімальну обробку.

Морські водорості

Мікропластики затримуються на поверхні водоростей, прилипаючи до їхніх крихітних тріщин і волокон. Раніше дослідники виявили, що звичайні методи промивання неефективні для видалення більшості мікропластиків з водоростей. Результати вказують на те, що китайці, які споживають водорості постійно, споживають понад 17 000 мікропластиків на людину на рік. Для порівняння, це близько 13% від загального річного споживання.

Мед

Експерти перевірили зразки меду з різних куточків світу на наявність мікропластику і виявили, що він забруднений. Результати вказують на те, що забруднення зумовлене зовсім не обробкою, а самими бджолами. Коли медоносні бджоли шукають пилок у забрудненому середовищі, вони збирають пластикові частинки, які зрештою потрапляють у мед.

Експерти радять купувати мед, зібраний із більш сільської місцевості.

Пиво

Обробка пива передбачає варіння хмелю з гарячою рідиною і часто для варіння пива використовується безліч різних пластикових матеріалів. Дослідження вже показали, що мікропластик міститься в багатьох видах пива, включно з 12 різними американськими марками, виготовленими з використанням води з Великих озер.

Учені також виявили, що вміст мікропластику в пиві корелює з кількістю мікропластику у використовуваній воді. Експерти радять купувати пиво в скляних пляшках, але попереджають, що це не надто врятує ситуацію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як мікропластик засмічує наш організм.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.