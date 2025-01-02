В пиве, соли и чайных пакетиках найдено то, что вызывает рак: о чем идет речь

Исследователи составили список из 10 продуктов с высоким содержанием микропластика, вызывающего рак, а также рассказали, чем их можно заменить.

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С тех пор как люди придумали пластик прошло чуть более 150 лет, но за это время он стал настоящей проблемой для всего мира: крохотные частицы пластика уже обнаружили всюду — в почве, воде, воздухе и даже наших собственных телах, пишет Daily Mail.

Микропластик — крошечные кусочки пластика длиной не более 5 миллиметров. Предыдущие исследования уже связали микропластик с более высоким риском развития пластика, повреждением ДНК и клеток, а также другими проблемами со здоровьем.

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Основная проблема заключается в том, что большинство продуктов питания и напитков хранятся в пластиковых контейнерах и содержат крохотные частицы микропластика, но в некоторых продуктах и концентрация значительно выше.

Теперь исследователи назвали 10 широко потребляемых продуктов и напитков с высоким содержанием микропластика. К счастью, они также назвали альтернативы, которые являются более безопасными и полезными. В список вошли такие продукты, как пиво и соль, а также морепродукты, которые уже давно известны высоким содержанием микропластика. Отметим, что список был составлен экспертом по микропластику и его влиянию на человека Беатрис, также известной как "антипластиковая леди".

Морепродукты

Исследователи обнаружили, что количество микропластика в Мировом океане удваивается каждые шесть лет. Увы, все эти крохотные частицы попадают в морепродукты, которые затем оказываются на нашем столе. Считается, что наибольшее количество микропластика содержится в таких морепродуктах, как:

моллюски;

крабы;

мидии;

почти все виды рыб.

Ранее исследование показало, что люди, потребляющие большое количество моллюсков, потребляют около 11 000 частиц микропластика ежегодно. Увы, морепродукты также стали одним из тех пунктов в списке, которые чрезвычайно трудно заменить. И все же эксперты советуют сократить потребление морепродуктов и постараться избегать высокообработанной рыбы.

Соль

Беатрис отмечает, что необработанная соль содержит большое количество микропластика. Ранее исследователи обнаружили, что обычная столовая соль в США на самом деле содержит значительно меньше пластика, чем более обработанная.

Эксперты отмечают, это связано с тем, что неочищенная соль содержит пластиковое загрязнение из океанов, из которых ее добывают, и в этом случае обработка фактически удаляет большую часть этого микропластика.

Увы, розовая гималайская морская соль, популярная благодаря высокому содержанию минералов и "пользе для здоровья", особенно богата микропластиком из-за методов добычи, используемых для ее добычи.

Обработанные молочные продукты

Эксперты считают, чем дальше еда от своего первоначального источника, тем больше она контактирует с пластиком. Ранее ученые обнаружили, что в сильно обработанных молочных продуктах, например, в порошковом сыре или обычном молоке, содержится значительно больше микропластика, чем в минимально обработанных альтернативах.

В результате исследователи советуют отдавать предпочтение молочным продуктам, которые менее обработаны. В то же время стоит помнить, что "сырые" или непастеризованные молочные продукты несут в себе свои собственные риски для здоровья.

Детское пюре

Баночки и пакеты с пюре для детей популярны во всем мире, однако пакетированная упаковка выделяет микропластик, который затем попадает в перетертые фрукты и овощи. По словам Беатрис, тепло экспоненциально увеличивает количество токсичных химикатов и микропластика, которые попадают в эту еду, а пакеты с детским пюре нагреваются и пастеризуются в своих упаковках.

В результате исследователи советуют отказаться от пакетированных пюре и давать детям больше свежих и необработанных фруктов и овощей.

Еда в реторт-пакетах

Как правило, в таких пакетах готовят и продают такие продукты, как тунец и фасоль — увы, в результате в продуктах содержится невероятное количество микропластика. Эксперты советуют избегать такой еды и отдавать предпочтение сушеным бобам, чечевице и готовить их самостоятельно. Также ученые советуют сократить потребление тунца.

Чай в нейлоновых пакетиках

Нейлоновые чайные пакетики выделяют огромное количество микропластика в вашу горячую чашку чая. В одном исследовании ученые обнаружили, что замачивание одного нейлонового чайного пакетика в воде температурой 93,3 градуса по Цельсию приводит к выделению 11,6 миллиарда микропластиков и 3,1 миллиарда нанопластиков.

Эксперты советуют отдавать предпочтение листовому чаю, а также использовать многоразовое ситечко из нержавеющей стали.

Обработанное мясо

В другом исследовании ученые проверили содержание микропластика в различных мясных продуктах и обнаружили, что продукты с высокой степенью переработки содержат больше всего микропластика на грамм. Речь идет о таких продуктах, как креветки в панировке, куриные наггетсы и растительные белковые наггетсы.

Эксперты советуют отдавать предпочтение продуктам, которые прошли минимальную обработку.

Морские водоросли

Микропластики задерживаются на поверхности водорослей, прилипая к их крошечным трещинам и волокнам. Ранее исследователи обнаружили, что обычные методы промывки неэффективны для удаления большинства микропластиков из водорослей. Результаты указывают на то, что китайцы, потребляющие водоросли постоянно, потребляют более 17 000 микропластиков на человека в год. Для сравнения, это около 13% от общего годового потребления.

Мед

Эксперты проверили образцы меда из разных уголков мира на наличие микропластика и обнаружили, что он загрязнен. Результаты указывают на то, что загрязнение обусловлено вовсе не обработкой, а самими пчелами. Когда медоносные пчелы ищут пыльцу в загрязненной среде, они собирают пластиковые частицы, которые в конечном итоге попадают в мед.

Эксперты советуют покупать мед, собранный из более сельской местности.

Пиво

Обработка пива включает в себя варку хмеля с горячей жидкостью и зачастую для варки пива используется множество различных пластиковых материалов. Исследования уже показали, что микропластик содержится во многих видах пива, включая 12 различных американских марок, изготовленных с использованием воды из Великих озер.

Ученые также обнаружили, что содержание микропластика в пиве коррелирует с количеством микропластика в используемой воде. Эксперты советуют покупать пиво в стеклянных бутылках, но предупреждают, что это не слишком спасет ситуацию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как микропластик засоряет наш организм.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.