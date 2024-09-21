Им пропитано буквально все: ученые озвучили реальные масштабы загрязнения микропластиком

Микропластик все чаще попадает в заголовки новостей и на это есть весомые и пугающие причины. Реальные масштабы загрязнения им не только моря и животных, но и нашего организма и суши могут быть в десяток раз страшнее, считают ученые.

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Проблема микропластика в окружающей среде, возникшая более 20 лет назад после публикации масштабного исследования в журнале Science, стала одной из основных областей глобальной тревоги. Эти крошечные пластиковые частицы размером менее 5 мм могут образовываться как в результате намеренного использования, например, микробисер в косметике, так и непреднамеренно, например, в результате распада более крупных пластиковых объектов. И проанализировав более 7000 исследований, ученые пришли к довольно мрачным выводам про положение дел с этими микровредителями, пишет The Conversation.

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Несмотря на продолжающиеся исследования, с момента публикования титанической научной работы в журнале Science, ученые пока не до конца понимают, с какой скоростью пластик распадается на микропластик и как быстро микропластик превращается в еще более мелкий нанопластик, объясняет Карен Раубенхаймер, старший преподаватель в Университете Вуллонгонга. Микропластик проник уже во все уголки планеты, накапливаясь не только в океанах, но и на суше.

По последним оценкам, ежегодно в океаны попадает от 0,8 до 3 миллионов тонн микропластика, причем загрязнение с суши может превышать это количество в три-десять раз. Эти частицы были обнаружены у более чем 1300 видов животных, от рыб до птиц, что приводит к таким последствиям, как закупорка кишечника и выделение токсичных химических веществ. Например, было доказано, что пластик в организме морских животных затрудняет пищеварение и подвергает их воздействию опасных веществ, переносимых им, говорит Раубенхаймер.

Человеческий организм не застрахован от такого загрязнения. Микропластик был обнаружен в пище, которую мы едим, и в воде, которую мы пьем. Хотя загрязнение может происходить естественным образом в окружающей среде, оно также возникает при обработке, упаковке и транспортировке продуктов питания. Ученые обнаружили микропластик в различных органах человека, включая легкие, печень, почки и даже мозг, преодолевая защитные барьеры, которые, как считалось ранее, должны были блокировать такие инородные частицы. Хотя некоторые виды пластика выводятся из организма, многие остаются в нем, и их долгосрочное воздействие остается неясным.

Несмотря на более чем 7 000 исследований, посвященных микропластику, его точный риск для здоровья все еще не определен, заявляет Раубенхаймер. Исследования по определению реальных уровней воздействия и влияния на здоровье человека продолжаются, и теперь ученые в своих экспериментах используют более реалистичные дозы микропластика. Ожидается, что этот подход позволит получить более четкие ответы в ближайшие годы, но уже сейчас данные указывают на серьезные опасения по поводу воспалений и иммунных реакций, вызываемых этими частицами.

Правительства по всему миру начали принимать меры, вводя законы по ограничению использования микропластика. Однако эксперты утверждают, что этих усилий недостаточно. Необходимо срочно заключить глобальное, юридически обязывающее соглашение, такое как Глобальный договор ООН по пластику. Этот договор направлен на ограничение производства пластика и, в частности, на борьбу с выбросами микропластика в окружающую среду. Следующий раунд переговоров намечен на ноябрь, и эксперты подчеркивают, что для борьбы с этой растущей угрозой необходимы как глобальная политика, так и действия общественности.

Кроме того, реальные данные о загрязнении пластиком продолжают проливать свет на масштаб проблемы. Например, недавнее исследование показало, что к 2040 году загрязнение микропластиком может удвоиться при сохранении нынешних тенденций, даже если будут предприняты усилия по сокращению пластиковых отходов. Это подчеркивает необходимость не только сократить создание новых видов пластика, но и изменить дизайн материалов, чтобы предотвратить их дальнейшее разложение на микропластик, считает Раубенхаймер.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили места нашего организма, где собирается весь этот пластиковый мусор.