Почему кошки так любят вылизывать пластиковые пакеты: ученые назвали любопытную причину

Большинство владельцев кошек замечали, что питомцы питают слабость к полиэтиленовым пакетам — ученые считают, что причина столь странного поведения животных на самом деле кроется в их детстве.

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Об этом пишет Live Science.

Люди и кошки живут бок о бок тысячи лет и порой может показаться, что наши питомцы живут в своем собственном мире. Кошки носятся по нашему дому, общаются с помощью тонких сигналов и ненавидят закрытые двери. Но, что они действительно любят — облизывать.

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Наши питомцы облизывают множество предметов, которые не являются едой. Когда кошки облизывают или сосут несъедобный материал, ученые называют это "сосание шерсти", но речь не только о ней — животные также делают это с кожей, резиной и пластиком.

По словам почетного профессора поведения животных в Университете Тафтса и ветеринара, изучающего компульсивное поведение животных, доктора Николаса Додмана, на самом деле у каждой кошки есть своя особая склонность. Но почему кошкам так нравится облизывать полиэтиленовые пакеты и другие несъедобные вещи?

Одна из теорий предполагает, что такое поведение возникает из-за желания животного сосать, будучи котенком. Например, сиамские кошки чаше всего демонстрируют поведение "сосания шерсти", и они также являются породой, которая дольше всего выкармливает своих детенышей.

По словам доктора Додмана, в начале своей жизни кошки проводят все свое время с мамами, которые циклично кормят их грудью 12 или 14 недель. Далее период кормления заканчивается, но у котят все еще сохраняется сосательный инстинкт. В конце концов этот инстинкт должен куда-то деться и ученые полагают, что он трансформируется в сосание шерсти, кожи или пластика. Другие породы кошек кормят грудью только около семи недель, поэтому, если они оставляют своих матерей в девять недель, у них больше нет этого сосательного желания.

В то же время ветеринар, специализирующийся на поведении животных, доктор Валари Тайнс, менее уверена в этой теории, так как она все еще не доказана экспериментально. Впрочем, исследовательница согласна с тем, что сосание пластика, вероятно, является своего рода самоуспокоительным поведением кошек и похоже на то, как человеческие младенцы сосут палец.

Опасно ли облизывание пластика для кошек?

По словам Тайнс, если кошки демонстрируют такое поведение с самого детства и не делает ничего необычного, вероятно, владельцам не о чем беспокоиться.

Однако если кошки едят пластик или нечто иное, что не является едой, это называется пикацизмом, и это проблема. Если кошка проглатывает несъедобные предметы, они могут застрять в кишечнике кошки и потребовать дорогостоящих операций для их удаления. Если их не лечить, эти закупорки могут быть фатальными.

Если кошка все же съела какой-то несъедобный предмет, по мнению специалистов, необходимо отвезти ее к ветеринару. Ученые также советуют проконсультироваться со специалистами, если питомцы неожиданно начинают демонстрировать такое поведение на постоянной основе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках.