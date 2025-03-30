Чому кішки так люблять вилизувати пластикові пакети: вчені назвали цікаву причину

Більшість власників котів помічали, що улюбленці мають слабкість до поліетиленових пакетів — вчені вважають, що причина такої дивної поведінки тварин насправді криється у їхньому дитинстві.

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Про це пише Live Science.

Люди й кішки живуть пліч-о-пліч тисячі років і часом може здатися, що наші улюбленці живуть у своєму власному світі. Кішки носяться по нашому будинку, спілкуються за допомогою тонких сигналів і ненавидять зачинені двері. Але, що вони дійсно люблять — облизувати.

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Наші улюбленці облизують безліч предметів, які не є їжею. Коли кішки облизують або смокчуть неїстівний матеріал, вчені називають це "смоктання шерсті", але мова не тільки про неї — тварини також роблять це зі шкірою, гумою і пластиком.

За словами почесного професора поведінки тварин в Університеті Тафтса та ветеринара, який вивчає компульсивну поведінку тварин, доктора Ніколаса Додмана, насправді у кожної кішки є своя особлива схильність. Але чому кішкам так подобається облизувати поліетиленові пакети та інші неїстівні речі?

Одна з теорій припускає, що така поведінка виникає через бажання тварини смоктати, бувши кошеням. Наприклад, сіамські кішки найчастіше демонструють поведінку "смоктання шерсті", і вони також є породою, яка найдовше вигодовує своїх дитинчат.

За словами доктора Додмана, на початку свого життя кішки проводять весь свій час із мамами, які циклічно годують їх грудьми 12 або 14 тижнів. Далі період годування закінчується, але у кошенят все ще зберігається смоктальний інстинкт. Зрештою цей інстинкт повинен кудись подітися, і вчені вважають, що він трансформується в смоктання шерсті, шкіри або пластику. Інші породи кішок годують грудьми тільки близько семи тижнів, тому, якщо вони залишають своїх матерів у дев'ять тижнів, у них більше немає цього смоктального бажання.

Водночас ветеринарка, що спеціалізується на поведінці тварин, докторка Валарі Тайнс, менш упевнена в цій теорії, оскільки вона все ще не доведена експериментально. Утім, дослідниця згодна з тим, що смоктання пластику, ймовірно, є свого роду самозаспокійливою поведінкою кішок і схоже на те, як людські немовлята смокчуть палець.

Чи небезпечне облизування пластику для котів?

За словами Тайнс, якщо кішки демонструють таку поведінку від самого дитинства і не роблять нічого незвичайного, ймовірно, власникам нема про що турбуватися.

Однак якщо кішки їдять пластик або щось інше, що не є їжею, це називається пікацизмом, і це проблема. Якщо кішка ковтає неїстівні предмети, вони можуть застрягнути в кишківнику кішки та вимагати дорогих операцій для їх видалення. Якщо їх не лікувати, ці закупорки можуть бути фатальними.

Якщо кішка все ж з'їла якийсь неїстівний предмет, на думку фахівців, необхідно відвезти її до ветеринара. Вчені також радять проконсультуватися з фахівцями, якщо улюбленці несподівано починають демонструвати таку поведінку на постійній основі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.