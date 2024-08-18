Переживают словно люди: ученые рассказали, как кошки реагируют на смерть других домашних животных

Недавнее исследование ученых открыло целый пласт новых эмоций, которые способны испытывать кошки. Так, оказалось, что подобно своим хозяевам, они очень болезненно могут переносить потерю других животных.

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Исследования кошачьего сознания продолжают развиваться, открывая их сложные эмоциональные способности, на которые раньше ученые не обращали внимания. Недавние открытия свидетельствуют о том, что, демонстрируя определенную мимику своих владельцев, кошки могут передавать целый ряд тонких эмоций, таких как стыд, привязанность и даже скорбь, пишет Salon.

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Исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Behaviour Science, изучило глубину этих эмоций, позволив ученым предположить, что кошки также могут испытывать горе, когда теряют близкого животного-компаньона. В этой научной работе, проведенной исследователями факультета психологии Оклендского университета, были опрошены 412 владельцев кошек, чтобы понять, как ведут себя животные после потери другого питомца.

Исследование показало, что эти кошки часто демонстрировали поведение, сходное с горем, например, повышенное внимание к себе и снижение интереса к таким занятиям, как еда и игры. Однако эти наблюдения осложняются тем, что владельцы, которые сами сообщали о своем горе, чаще приписывали подобные эмоции своим кошкам, что заставляет задуматься о возможной предвзятости или антропоморфизации поведения животных, заявили авторы. Учитывая ограниченность исследований кошачьего горя — это всего лишь второе исследование по данной теме, они пришли к выводу, что необходимы дальнейшие научные работы, чтобы выяснить, действительно ли такое поведение свидетельствует о горе или является простым отражением эмоционального состояния владельцев.

Соавтор исследования Дженнифер Вонк, профессор психологии Оклендского университета, отметила, что отношения между оставшейся в живых кошкой и умершим компаньоном играют решающую роль в том, как кошка реагирует на потерю. Она заметила, что кошки, которые были тесно связаны с умершим, демонстрировали более значительные изменения в поведении, что согласуется с понятием горя, но также, возможно, реагировали на изменения в эмоциях своих хозяев. Вонк также подчеркнула необходимость более тонкого понимания и наблюдения за эмоциями кошек, отметив, что в то время как ее личный опыт с ее питомцами показал едва заметные изменения в поведении после потери компаньона, другие владельцы отмечали более выраженные признаки печали.

Такая вариативность говорит о важности продолжения исследований в этой области, чтобы отличить подлинные кошачьи эмоции от тех, которые проецируются людьми, ухаживающими за ними. Более глубокое понимание этой динамики может улучшить уход и эмоциональную поддержку, оказываемую кошкам во время таких трудных переходов. Кроме того, в другом исследовании была проанализирована мимика кошек и установлено, что они могут демонстрировать более 276 различных выражений, в зависимости от их взаимодействия с людьми и другими кошками. Эти данные подкрепляют идею о том, что кошки более эмоционально сложны, чем считалось ранее, и настроены на окружающую среду таким образом, который еще предстоит полностью изучить.

Ранее Фокус писал о тревожных сигналах, подающихся кошками, когда они воют. Если животное подает такой сигнал, то нужно срочно обратить на это внимание.

Также Фокус писал о причинах, по которым кошки показывают свой живот людям и можно ли его гладить. Кошки любят чтобы их гладили в разных местах, но с кошачьим животом не все так просто.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на здоровье вашего питомца. Если он испытывает проблемы, обратитесь к специалисту.