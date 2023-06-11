Очень тревожный сигнал: почему кошки воют и что это значит

Кошачий вой является одним из самых странных и очень тревожных звуков, которые могут издавать кошки. Если животное подает такой сигнал, то нужно срочно обратить на это внимание.

Related video

Кошки и коты могут издавать разные звуки. Одни из них приятны для человеческого слуха, а другие могут очень сильно раздражать или же вызывать тревогу. Это, например, касается того случая, когда домашние любимцы начинают выть. Почему же кошки и коты иногда воют и что нужно сделать для того, чтобы этот вой прекратился? Об этом пишет издание Catster.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Синтии Карстен из Калифорнийского университета, кошки и коты издают разные звуки и, если животные это делают, что это значит, что они хотят таким образом сообщить людям какую-то информацию. Это касается и кошачьего воя. По словам ученой, если ваше животное воет, то для этого может быть несколько причин и нужно понять, что именно тревожит вашу кошку или кота.

Причина: голод

По словам Карстен, кошки могут издавать неприятные воющие звуки, когда сильно проголодались. Но если животное недавно поело или же в миске есть еда, то это явно говорит о том, что с кошкой происходит что-то другое.

Причина: привлекает внимание

Хотя кошек и считают одиночками, некоторым из них нужно гораздо больше внимание, чем другим. Поэтому с помощью воя кошка или кот могут говорить человеку, что им нужно срочно поиграть или же просто чтобы их погладили. В основном такое может произойти, если хозяин кошки долго отсутствовал.

Причина: скука

Как показывают исследования кошки могут начать выть потому что они почему-то не удовлетворены своей жизнью и им становится очень скучно. Часто бывает так, что кошку могли взять на улице, говорит Карстен, и при смене среды обитания своим воем она проявляет недовольство и разочарование, потому что животному скучно в новых условиях. С другой стороны, домашней кошке просто может захотелось сменить обстановку и ей требует выйти на свежий воздух. Если же вы не хотите выпускать кошку или кота на улицу, то сделайте ей удобное место, например, возле слегка приоткрытого окна.

Причина: проблемы с гормонами

Одной из причин того, что кошки и коты начинают пронзительно выть связана с приходом периода размножения. И это нормально, говорит Карстен. Если вы не хотите слышать такие звуки, то нужно стерилизовать животное.

Кошачий вой является одним из самых странных и очень тревожных звуков, которые могут издавать кошки. Если животное подает такой сигнал, то нужно срочно обратить на это внимание Фото: Live Science

Причина: боль

Кошки и коты могут выть, если чувствуют сильную боль. Эту боль могут вызывать абсолютно разные болезни, включая артрит или же это могут быть последствия травмы. Кошки часто скрывают свою боль, но если она становится невыносимой, то животные сообщают об этом человеку своим воем. Поэтому нужно провести обследование домашнего любимца.

Причина: деменция

У старых кошек и котов также, как и у людей, может возникнуть деменция или когнитивная дисфункция. В этом случае кошки также могут издавать раздражающие звуки. По словам Карстен, кошки не понимают, что с ними происходит и потому воют. Но существование деменции может выявить только ветеринар.

Причина: особые триггеры

Если у домашнего любимца нет никаких проблем со здоровьем и если это молодое животное, то причиной воя может выступать поведенческая проблема.

"Начните наблюдение за кошкой или котом, когда живтное начинает выть. Может быть вой вызван каким-то триггером. Например, в семье появился новый человек, например, родился ребенок, может произошли какие-то изменения в доме или квартире, может быть кошку расстраивает что-то, что находится за окном. В любом случае нужно обратится к специалисту, который бы мог определить этот триггер", говорит Карстен.

По словам ученой, причин кошачьего воя существует много и часто только ветеринар может помочь решить эту проблему.

Ранее Фокус уже писал о том, что кошки иногда могут показать человеку свой живот. И в этот момент многим людям хочется его погладить. Но делать этого лучше не стоит и ученые объяснили почему.