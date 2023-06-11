Дуже тривожний сигнал: чому кішки виють і що це означає

Котяче виття є одним із найдивніших і дуже тривожних звуків, які можуть видавати кішки. Якщо тварина подає такий сигнал, потрібно терміново звернути на це увагу.

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Кішки та коти можуть видавати різні звуки. Одні з них приємні для людського слуху, а інші можуть дуже дратувати або викликати тривогу. Це, наприклад, стосується того випадку, коли домашні улюбленці починають вити. Чому ж кішки та коти іноді виють і що потрібно зробити для того, щоб це виття припинилося? Про це пише видання Catster.

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За словами Синтії Карстен з Каліфорнійського університету, кішки та коти видають різні звуки і, якщо тварини це роблять, це означає, що вони хочуть таким чином повідомити людям якусь інформацію. Це стосується й котячого виття. За словами вченої, якщо ваша тварина виє, то для цього може бути кілька причин і потрібно зрозуміти, що саме турбує вашу кішку чи кота.

Причина: голод

За словами Карстен, кішки можуть видавати неприємні виючі звуки, коли сильно зголодніли. Але якщо тварина нещодавно поїла або в мисці є їжа, то це явно говорить про те, що з кішкою відбувається щось інше.

Причина: привертає увагу

Хоча кішок і вважають одиночками, деяким з них потрібно набагато більше уваги, ніж іншим. Тому за допомогою виття кішка або кіт можуть говорити людині, що їм потрібно терміново погратися або просто щоб їх погладили. Здебільшого таке може статися, якщо господар кота довго був відсутній.

Причина: нудьга

Як показують дослідження, кішки можуть почати вити, бо вони чомусь не задоволені своїм життям і їм стає дуже нудно. Часто буває так, що кішку могли взяти на вулиці, каже Карстен, і при зміні навоклишнього середовища своїм виттям вона виявляє невдоволення і розчарування, оскільки тварині нудно в нових умовах. З іншого боку, домашній кішці, можливо, захотілося змінити обстановку і їй потрібно вийти на свіже повітря. Якщо ж ви не хочете випускати кішку або кота на вулицю, то зробіть їй зручне місце, наприклад, біля злегка прочиненого вікна.

Причина: проблеми з гормонами

Одна з причин того, що кішки та коти починають пронизливо вити, пов'язана з приходом періоду розмноження. І це нормально, каже Карстен. Якщо ви не бажаєте чути такі звуки, то потрібно стерилізувати тварину.

Котяче виття є одним із найдивніших і дуже тривожних звуків, які можуть видавати кішки. Якщо тварина подає такий сигнал, потрібно терміново звернути на це увагу Фото: Live Science

Причина: біль

Кішки та коти можуть вити, якщо відчувають сильний біль. Цей біль можуть викликати абсолютно різні хвороби, включно з артритом або це можуть бути наслідки травми. Кішки часто приховують свій біль, але якщо він стає нестерпним, то тварини повідомляють про це людині своїм виттям. Тому потрібно провести обстеження домашнього улюбленця.

Причина: деменція

У старих кішок і котів також, як і у людей, може виникнути деменція чи когнітивна дисфункція. У цьому випадку кішки також можуть видавати дратівливі звуки. За словами Карстен, кішки не розуміють, що з ними відбувається і тому виють. Але існування деменції може виявити лише ветеринар.

Причина: особливі тригери

Якщо у домашнього улюбленця немає жодних проблем зі здоров'ям і якщо це молода тварина, то причиною виття може бути поведінкова проблема.

"Почніть спостереження за кішкою або котом, коли тварина починає вити. Можливо, виття викликане якимсь тригером. Наприклад, у сім'ї з'явилася нова людина, наприклад, народилася дитина, можливо, відбулися якісь зміни в будинку чи квартирі, можливо, кішку засмучує щось, що знаходиться за вікном. У будь-якому випадку потрібно звернутися до фахівця, який міг би визначити цей тригер", — каже Карстен.

За словами вченої, причин котячого виття існує багато і часто лише ветеринар може допомогти вирішити цю проблему.

Раніше Фокус вже писав про те, що коти іноді можуть показати людині свій живіт. І в цей момент багатьом людям хочеться його погладити. Але робити цього краще не варто, і вчені пояснили чому.