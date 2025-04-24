Что-то в глубине океана заставило рыб независимо друг от друга мутировать один ген: о чем идет речь

Мировой океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни. В самых глубоких его частях живут самые странные существа в мире и все они, независимо друг от друга, эволюционировали с той же мутацией.

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Об этом пишет IFLScience.

Неудивительно, что глубоководные существа такие странные, они выживают вопреки всем обстоятельствам в одной из самых экстремальных сред на планете. Температура здесь всегда близка к нулю, уровень кислорода крайне низок, постоянная темнота и невероятно высокое давление. Но как им это удается?

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В новом исследовании команда изучила генетику 11 видов глубоководных рыб и выяснила, как им удалось приспособиться к жизни в невероятно экстремальных условиях. Все изученные учеными виды обитают на глубине от 1218 до 7730 метров, сюда вошла и сумеречная зона океана — самая глубокая часть моря на глубине около 6000 метров. Известно, что в этом месте уровень гидростатического давления невероятен, превышая 1 тонну на квадратный сантиметр.

Геномный анализ ученых показал, что у глубоководных рыб ниже частота мутаций, однако сигналы естественного отбора сильны, особенно в генах, связанных с восстановлением ДНК и целостностью мембран. В то же время адаптация к темноте различается у разных видов: например, некоторые утратили гены, связанные со зрением, тогда как другие напротив — расширили гены для тусклого зрения.

Краткое описание глубоководных видов, представленных в этом исследовании Фото: Cell

Однако самой захватывающей оказалась мутация в гене под названием rtf1, которая была обнаружена почти у всех рыб, обитающих на глубине более 3000 метров. Исследователи отмечают, что это является ярким примером быстрой конвергентной эволюции, когда совершенно разные виды, разделенные миллионами лет истории, приходят к одному и тому же генетическому решению независимо друг от друга.

Результаты указывают на то, что мутация rft1 повышает транскрипционную эффективность генетического материала. Команда полагает, что эта мутация, вероятно, особенно полезна в глубоководной среде и касается преодоления экстремального давления.

Отметим, что выводы нового исследования ученых также подтверждают вековую теорию о том, что глубоководные рыбы на самом деле следовали в бездну вовсе не одним путем, а двумя. Некоторые из них — "древние выжившие", пионеры, которые отважились погрузиться в глубины до исчезновения динозавров. Другие — "новые иммигранты", которые появились после массового вымирания 60 миллионов лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что будущее Сумеречной зоны океана висит на волоске.