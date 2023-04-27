Надвигается апокалипсис. Ученые предупреждают, что будущее Сумеречной зоны океана висит на волоске

Новое исследование показывает, что биоразнообразие в этой части океана сократится на 20-40% уже к концу века.

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Сумеречная зона океана находится на глубине от 200 до 1000 метров. Несмотря на то, что эта часть океана получает крайне мало света, она является домом для самых разных организмов и миллиардов тонн органического вещества, пишет SciTechDaily.

Десятилетиями ученые предупреждают, что к концу столетия, а то и его середине, планета столкнется с массовым вымиранием различных экосистем, как на суше, так и в воде. Однако новое исследование предполагает, что теперь и будущее Сумеречной зоны висит на волоске — надвигается апокалипсис, в результате которого, погибнут от 20 до 40% всех местных обитателей.

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Более того, ученые предупреждают, что если высокие выбросы сохранятся, непоправимое истощение может произойти в следующие 150 лет и последствия будут удручающими — на восстановление экосистемы сумеречной зоны океана потребуются тысячелетия.

По словам ведущего автора исследования, доктора Кэтрин Крайтон из Эксетерского университета, исследователям все еще крайне мало известно о сумеречной зоне океана, однако используя данные из прошлого, ученые могут понять, что может произойти в будущем.

Группа исследователей, состоящая из палеонтологов и специалистов по моделированию океана, использовала записи сохранившихся микроскопических раковин в океанских отложениях, чтобы изучить, насколько обильной была жизнь в сумеречной зоне в прошлом с более теплым климатом. В ходе исследования ученые рассмотрели два теплых периода в прошлом Земли: около 50 миллионов лет назад и около 15 миллионов лет назад.

По словам руководителя исследования, профессора Пола Пирсона из Кардиффского университета, они с коллегами обнаружили, что сумеречная зона океана не всегда была богатой средой обитания, полной жизни и разнообразия. Результаты свидетельствую о том, что в эти чрезвычайно теплые периоды в сумеречной зоне океана обитало гораздо меньше организмов — в основном потому, что из поверхностных вод поступало меньшее количество пищи.

Отметим, что обитатели этой части океана в основном питаются частицами органического вещества, опускающегося с поверхности океана. Нынешнее исследование показывает, что более теплый климат способствует тому, что бактерии намного быстрее разлагают это органическое вещество, в результате чего меньшее его количество достигает сумеречной зоны.

По словам Крайтон, чрезвычайное разнообразие сумеречной зоны на самом деле развилось лишь в последние несколько миллионов лет, когда здешние воды достаточно остыли, чтобы действовать как "холодильник", сохраняя пищу дольше и улучшая условия для процветания жизни.

Чтобы понять, что может произойти в будущем, ученые объединили данные о прошлых периодах с данными модели системы Земли. В результате им удалось смоделировать то, что может происходить сейчас в сумеречной зоне и как могут развиваться события в ближайшие десятилетия, века и тысячелетия из-за изменений климата, которые претерпевает наша планета.

Основываясь на полученных данных ученые составили три возможных сценария:

"низкий" — 625 млрд тонн;

"средний" — 2 500 млрд тонн;

"высокий" — 5 000 млрд тонн.

Данные свидетельствуют о том, что большая часть для "низкого" сценария уже была выброшена, при нынешних темпах "средний" сценарий будет реализован уже через 50 лет, а "высокий" — чуть более чем через столетие.

Ранее Фокус уже писал о Сумеречной зона: в океане скрываются рыбы на ходулях, угри-призраки и нетопырь, ждущий любви.