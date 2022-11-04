Сумеречная зона: в океане скрываются рыбы на ходулях, угри-призраки и нетопырь, ждущий любви (фото)

Во время новой экспедиции ученые собрали увлекательный "улов" с морских глубин — треть из них еще неизученные виды.

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В новой экспедиции ученые сосредоточились на изучении новых морских парков, расположенных в 2,5 тысячах километров от западного побережья Австралии. Еще до начала исследования ученые ожидали, что смогут открыть несколько новых видов, однако на такой "улов" они не рассчитывали, пишет Science Alert.

По словам старшего куратора морских беспозвоночных Музея Виктории Тима О'Хара, регион, к изучению которого они приступили, покрыт массивными подводными горами, образовавшимися еще в эпоху динозавров и представляет собой по сути "сумеречную зону" на стыке Тихого и Индийского океанов.

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На пути к зоне исследования, вокруг островов Кокос-Килинг и рождества, ученые смогли наблюдать множество различных крылатых рыб, бросающихся в воздух. По словам О'Хара, эти рыбы рискуют пасть жертвами голодных морских птиц, когда пытаются выпрыгнуть из океана, чтобы спастись от более крупной рыбы в толще воды.

[ + – ] Летучие рыбы Фото: @FishGuyKai

В течение 35 дней ученые составляли карту морского дна — в общей сложности они проделали путь в 13 тысяч километров. За это время им удалось нанести на карту древние морские горы, вулканы, каньоны и хребты, некоторые из которых сформировались от 140 до 50 миллионов лет назад.

Однако наиболее необычным открытием ученым показалось биоразнообразие этой "сумеречной зоны". Ученые взяли пробы небольшими траловыми сетями на глубине от 60 до 5,5 тысяч метров. По предварительным подсчетам О'Хара около трети всего "улова" исследователей могут оказаться неизвестными ранее науке видами.

Например, ученым удалось обнаружить потенциально новый тип слепых угрей с рыхлой, липкой и прозрачной кожей. Эти рыбы обладают уменьшенными глазами, которые похожи на крохотные золотые углубления на коже. Однако более всего ученых заинтересовала кожа угря — дряблая, студенистая.

[ + – ] Слепой и прозрачный угорь Фото: Ben Healley/Museums Victoria

Внимание исследователей также привлек глубоководный нетопырь. Который визуально напоминает приготовленный равиоль с конечностями и крошечной мордой, с выражением, будто на морском дне ему очень не достает теплоты и любви. Любопытно, что это крохотное существо передвигается по морскому дну с помощью малюсеньких плавников со ступнями.

[ + – ] Рыба на ходулях Фото: @BushBlitz2

Еще одна рыба, привлекшая внимание ученых была похожа на существо на ходулях. Исследователи обнаружили, что она с легкость может парить над морским дном в ожидании добычи, которая окажется под ней.

В ходе экспедиции команда также обнаружили краба-отшельника, использующего в качестве раковины глубоководный колониальный коралл. И это еще не все. Ученым также удалось обнаружить причудливых морских огурцов, морских звезд и улиток.

Ранее Фокус писал о новых видах, названный в честь персонажей "Игры престолов".