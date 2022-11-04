Сутінкова зона: в океані ховаються риби на ходулях, вугри-привиди й нетопир, який чекає на любов (фото)

Під час нової експедиції вчені зібрали захопливий "улов" із морських глибин, третина — ще невивчені види.

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У новій експедиції вчені зосередилися на вивченні нових морських парків, розташованих за 2,5 тисячі кілометрів від західного узбережжя Австралії. Ще до початку дослідження вчені очікували, що зможуть відкрити кілька нових видів, проте на такий "улов" вони не розраховували, пише Science Alert.

За словами старшого куратора морських безхребетних Музею Вікторії Тіма О'Хари, регіон, до вивчення якого вони приступили, покритий масивними підводними горами, що утворилися ще в епоху динозаврів і є по суті "сутінковою зоною" на стику Тихого й Індійського океанів.

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На шляху до зони дослідження, навколо островів Кокос-Кілінг і Різдва, вчені змогли спостерігати безліч різних крилатих риб, що стрибають у повітря. За словами О'Хари, ці риби ризикують стати жертвами голодних морських птахів, коли намагаються вистрибнути з океану, щоб урятуватися від більшої риби в товщі води.

[ + – ] Летючі риби Фото: летающие рыбы

Протягом 35 днів учені складали карту морського дна — загалом вони пройшли шлях 13 тисяч кілометрів. За цей час їм удалося нанести на карту стародавні морські гори, вулкани, каньйони та хребти, деякі з яких сформувалися від 140 до 50 мільйонів років тому.

Однак найнезвичайнішим відкриттям для вчених стало біорізноманіття цієї "сутінкової зони". Вчені взяли проби невеликими траловими мережами на глибині від 60 до 5,5 тисячі метрів. За попередніми підрахунками О'Хари, близько третини всього "улову" дослідників можуть виявитися невідомими раніше науці видами.

Наприклад, ученим вдалося виявити потенційно новий тип сліпих вугрів із пухкою, липкою та прозорою шкірою. Ці риби мають маленькі очі, які схожі на крихітні золоті заглиблення на шкірі. Проте найбільше вчених зацікавила шкіра вугра — в'яла, драглиста.

[ + – ] Сліпий і прозорий вугор Фото: прозрачный угорь

Увагу дослідників також привернув глибоководний нетопор. Він візуально нагадує приготовані равіолі з кінцівками та крихітною мордою, з виразом, ніби на морському дні йому дуже не вистачає теплоти й любові. Цікаво, що ця крихітна істота пересувається по морському дну за допомогою маленьких плавців зі ступнями.

[ + – ] Риба на ходулях Фото: рыба на ходулях

Ще одна риба, яка привернула увагу вчених, була схожа на істоту на ходулях. Дослідники виявили, що вона легко може літати над морським дном в очікуванні здобичі, яка опиниться під нею.

[ + – ] Краб-самітник Фото: краб отшельник

У ході експедиції команда також виявили краба-самітника, який використовує як раковину глибоководний колоніальний корал. І це ще не все. Вченим також вдалося виявити химерних морських огірків, морських зірок і равликів.

Раніше Фокус писав про нові види, названий на честь персонажів "Гри престолів".