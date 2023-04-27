Насувається апокаліпсис. Учені попереджають, що майбутнє Сутінкової зони океану висить на волосині

Нове дослідження показує, що біорізноманіття у цій частині океану скоротиться на 20-40% вже до кінця століття.

Related video

Сутінкова зона океану знаходиться на глибині від 200 до 1000 метрів. Попри те, що ця частина океану отримує вкрай мало світла, вона є домівкою для багатьох організмів і мільярдів тонн органічної речовини, пише SciTechDaily.

Десятиліттями вчені попереджають, що до кінця століття, а то й до його середини, планета зіткнеться з масовим вимиранням різних екосистем, як на суші, так і у воді. Однак нове дослідження припускає, що тепер і майбутнє Сутінкової зони висить на волосині — насувається апокаліпсис, внаслідок якого загинуть від 20 до 40% усіх місцевих жителів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

До того ж, учені попереджають, що якщо високі рівні викидів збережуться, непоправне виснаження може статися в наступні 150 років і наслідки будуть обтяжливими — на відновлення екосистеми сутінкової зони океану знадобляться тисячоліття.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Кетрін Крайтон з Ексетерського університету, дослідникам усе ще вкрай мало відомо про сутінкову зону океану, проте, використовуючи дані з минулого, вчені можуть зрозуміти, що може статися у майбутньому.

Група дослідників, що складається з палеонтологів і фахівців з моделювання океану, використала записи мікроскопічних раковин, що збереглися в океанських відкладеннях, щоб вивчити, наскільки густим було життя в сутінковій зоні у минулому з теплішим кліматом. Під час дослідження вчені розглянули два теплі періоди минулого Землі: приблизно 50 мільйонів років тому і майже 15 мільйонів років тому.

За словами керівника дослідження, професора Пола Пірсона з Кардіффського університету, вони з колегами з'ясували, що сутінкова зона океану не завжди була багатим середовищем, повним життя і різноманітності. Результати свідчать про те, що в ці надзвичайно теплі періоди в сутінковій зоні океану мешкало набагато менше організмів — переважно тому, що з поверхневих вод надходила менша кількість їжі.

Зазначимо, що жителі цієї частини океану переважно харчуються частинками органічної речовини, що опускається з поверхні океану. Нинішнє дослідження показує, що тепліший клімат сприяє тому, що бактерії набагато швидше розкладають цю органічну речовину, внаслідок чого менша її кількість досягає сутінкової зони.

За словами Крайтон, надзвичайна різноманітність сутінкової зони насправді розвинулася лише в останні кілька мільйонів років, коли тутешні води досить охолонули, щоб діяти як "холодильник", зберігаючи їжу довше та покращуючи умови для процвітання життя.

Щоб зрозуміти, що може статися у майбутньому, вчені об'єднали дані про минулі періоди з даними моделі системи Землі. Так їм вдалося змоделювати те, що може відбуватися зараз у сутінковій зоні і як можуть розвиватися події у найближчі десятиліття, століття та тисячоліття через зміни клімату, які зазнає наша планета.

На основі отриманих даних вчені склали три можливі сценарії:

"низький" — 625 млрд тонн;

"середній" — 2 500 млрд тонн;

"високий" — 5 000 млрд тонн.

Дані свідчать про те, що більша частина викидів для "низького" сценарію вже була викинута, за нинішніх темпів "середній" сценарій буде реалізований вже через 50 років, а "високий" — трохи більше ніж через сторіччя.

Раніше Фокус уже писав про Сутінкову зону: в океані ховаються риби на ходулях, вугри-привиди та нетопір, що чекає на кохання.